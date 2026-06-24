מירן בוזגלו נפרדת בדמעות: "אני יודעת שזה הדבר הנכון בשבילו" 

דרמה רגשית מורכבת במשפחת בוזגלו: הדוגמנית, אשת העסקים ואושיית הרשת מירן בוזגלו שיתפה היום את מאות אלפי עוקביה בבשורה מרגשת ומטלטלת כאחד. בפוסט חשוף, גלוי לב ומלא בדמעות, חשפה בוזגלו כי היא נאלצת להתמודד עם פרידה לא פשוטה, שגררה שבועיים סוערים במיוחד שעברו על המשפחה, מלאים בהתלבטויות קשות, חששות עמוקים ובכי רב מאחורי הקלעים.

הסיבה לסערה המשפחתית היא בנה הצעיר, ריי בוזגלו בן ה-13, שהתקבל לאקדמיה היוקרתית והמקצוענית של מועדון הכדורגל מכבי חיפה בכפר גלים. המשמעות של הצעד הדרמטי הזה היא עזיבה מוחלטת ומיידית של הבית במרכז, ומעבר למגורים עצמאיים לחלוטין במתחם האקדמיה בצפון כבר בגילו הצעיר, לטובת הגשמת החלום הגדול שלו.

"לפעמים הדברים שהכי נכונים הם הכי קשים"

מירן, שמעידה על עצמה כ"אמא טוטאלית" ודאגנית בצורה יוצאת דופן ששמה תמיד את הילדים במרכז, לא הסתירה את המחיר הרגשי הכבד של המרחק הפיזי החדש. "לפעמים דברים טובים הם לא בהכרח נעימים, ולפעמים דווקא הדברים שהכי נכונים הם גם אלה שהכי קשה לנו לעבור", כתבה בוזגלו לעוקביה, ותיארה את המורכבות העצומה שבשחרור הילד מהקן לטובת הקריירה המקצוענית שלו.

המחיר של הגשמת החלום

למרות הכאב, מירן הבהירה כי הרצון העז של ריי להצליח בעולם הכדורגל הוא זה שנתן לה את הכוח לשחרר. היא תיארה אותו כילד חרוץ, שעובד קשה וממוקד כולו במטרה. לדבריה, התפקיד של ההורים הוא לא רק להחזיק קרוב, אלא לדעת לפרוש כנפיים עבור הילדים כדי לאפשר להם לעוף בכוחות עצמם.