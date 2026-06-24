משרד החינוך הודיע על הרחבת תוכנית הלימודים באנגלית "720" לכל חטיבות הביניים בארץ, במסגרת המעבר ללמידה בטכנולוגיה מתקדמת שמוביל מנהל תקשוב וטכנולוגיה בעקבות פיילוט מוצלח ב-28 בתי ספר. המהלך מציב את ישראל בחזית החינוך הדיגיטלי של ארגון ה-OECD, והמורה הווירטואלי משמש כחונך אישי שמזהה פערים, מעניק משוב מידי ומתאים עצמו אישית לקצב הדיבור והלמידה של התלמידים.

כיתה ( אבשלום ששוני / פלאש90 )

פתרון למחסור במורים ההחלטה לעבור לשימוש מוגבר בבינה מלאכותית להוראת אנגלית מגיעה על רקע מחסור ארצי חמור במורים מקצועיים. משרד החינוך מצפה שהתוכנה תשפר את ציוני האנגלית הארציים ותשפר את היחס למקצוע בכיתות, אבל המהלך עצמו גרם לזעם ודאגה של מורים רבים לאנגלית שהביעו חשש שהמעבר המהיר והמוחלט לאמצעי הורה טכנולוגיים בהוראת המקצוע יגרום נזק חמור לפרנסתם ולביטול התפקיד בכל בתי הספר.

למידה מרחוק ( (צילום: Chen Leopold/Flash90; תמונה קטנה: אליאור בן חיים) )

המורים נשארים חיוניים

כדי להרגיע את הרוחות והסערות, משרד החינוך הבהיר בצורה חד-משמעית כי הבינה המלאכותית לא תהיה תחליף מלא וקבוע למורים האנושיים.

עם זאת, הטכנולוגיה תשנה את תפקיד המורה ותהפוך אותו למנטור ממוקד יותר. המורים ישתמשו בנתונים ובדוחות ההתקדמות שמפיקה המערכת' כדי לזהות במדויק את נקודות התורפה של התלמיד ולהעניק עזרה ממוקדת ויעילה לשיפור ידיעת השפה האנגלית בישראל עד רמת perfaction(ומי שלא יודע מה זה אומר, שייעזר ב-AI).