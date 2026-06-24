למה מיקי חיימוביץ' סירבה להגיש עם יעקב אילון?

דרמה מאחורי הקלעים של ערוץ 16 החדש: מגישת החדשות וחברת הכנסת לשעבר, מיקי חיימוביץ׳, סירבה להצעה לשוב אל כס המגישה לצד שותפה המיתולוגי, יעקב אילון. כך פורסם באתר ynet.

הערוץ המתהווה ניסה לשחזר את ימי הזוהר של ערוצי 2 ו-10 והציע לשניים להוביל יחד את המהדורה המרכזית, אך חיימוביץ׳ דחתה את הרעיון על הסף והבהירה כי פרק הגשת החדשות בחייה נחתם סופית.

הכיוון החדש של מיקי

גורמים בערוץ אישרו את הפרטים, אך הדגישו כי לא מדובר בפרידה מוחלטת מהמסך. חיימוביץ׳ דווקא הביעה עניין רב להצטרף לערוץ החדש – אך הפעם לא כדי לדווח על האקטואליה הבוערת, אלא כדי להוביל תכנים בנושאי איכות הסביבה והקיימות, הקרובים לליבה.