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בלי מאמץ: השקשוקה הביתית שתשדרג לכם את הבוקר

מחפשים ארוחת בוקר משביעה ומלאת טעמים? השקשוקה הביתית הזו משלבת רוטב עגבניות עשיר, תבלינים מדויקים וביצים רכות - וכל זה בכמה דקות עבודה בלבד. מתכון קל, מהיר ומושלם 

16:22
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שקשוקה
שקשוקה | צילום: צילום: AI

יש מנות שפשוט אי אפשר לטעות איתן, ושקשוקה היא ללא ספק אחת מהן. עם רוטב עגבניות עשיר, תבלינים מדויקים וביצים רכות שמתבשלות בדיוק במידה הנכונה - מדובר בארוחת בוקר מושלמת שמתאימה גם לארוחת ערב קלילה.

מצרכים:

  • 3 כפות שמן זית
  • 1 בצל גדול קצוץ
  • 1 פלפל אדום חתוך לקוביות
  • 2 שיני שום כתושות
  • 5 עגבניות בשלות מגורדות
  • 2 כפות רסק עגבניות
  • 1 כפית פפריקה מתוקה
  • ½ כפית כמון
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם
  • 4-5 ביצים
  • פטרוזיליה או כוסברה קצוצה להגשה

אופן ההכנה:

  1. מחממים שמן זית במחבת רחבה ומטגנים את הבצל עד להזהבה.
  2. מוסיפים את הפלפל ומבשלים כ-5 דקות.
  3. מוסיפים את השום והתבלינים ומערבבים היטב.
  4. מוסיפים את העגבניות ורסק העגבניות, מתבלים ומבשלים כ-10 דקות עד שהרוטב מסמיך.
  5. יוצרים גומות ברוטב ושוברים לתוכן את הביצים.
  6. מכסים את המחבת ומבשלים 5-7 דקות, בהתאם למידת העשייה הרצויה.
  7. מפזרים עשבי תיבול ומגישים מיד לצד לחם טרי או חלה.

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