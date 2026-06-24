בלי מאמץ: השקשוקה הביתית שתשדרג לכם את הבוקר

יש מנות שפשוט אי אפשר לטעות איתן, ושקשוקה היא ללא ספק אחת מהן. עם רוטב עגבניות עשיר, תבלינים מדויקים וביצים רכות שמתבשלות בדיוק במידה הנכונה - מדובר בארוחת בוקר מושלמת שמתאימה גם לארוחת ערב קלילה.

מצרכים: 3 כפות שמן זית

1 בצל גדול קצוץ

1 פלפל אדום חתוך לקוביות

2 שיני שום כתושות

5 עגבניות בשלות מגורדות

2 כפות רסק עגבניות

1 כפית פפריקה מתוקה

½ כפית כמון

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

4-5 ביצים

פטרוזיליה או כוסברה קצוצה להגשה אופן ההכנה: מחממים שמן זית במחבת רחבה ומטגנים את הבצל עד להזהבה. מוסיפים את הפלפל ומבשלים כ-5 דקות. מוסיפים את השום והתבלינים ומערבבים היטב. מוסיפים את העגבניות ורסק העגבניות, מתבלים ומבשלים כ-10 דקות עד שהרוטב מסמיך. יוצרים גומות ברוטב ושוברים לתוכן את הביצים. מכסים את המחבת ומבשלים 5-7 דקות, בהתאם למידת העשייה הרצויה. מפזרים עשבי תיבול ומגישים מיד לצד לחם טרי או חלה.