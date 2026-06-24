ב-10 דקות: פריטטה תרד וגבינות שמכינים במחבת אחת

השעה כבר שבע בערב, הבטן מתחילה לאותת, אבל המחשבה על עמידה ממושכת ליד הגז, קיצוץ ירקות אינסופי או שטיפת הר של סירים גורמת לנו להתחרט על עצם הרעיון של ארוחת ערב ביתית. בדיוק בשביל הרגעים האלה נולדה הפריטטה.

הפריטטה היא התשובה האיטלקית המנצחת לאומלט הצרפתי או לחביתה הביתית שלנו. בעוד שהצרפתים דורשים טכניקה עדינה של קיפול, והחביתה הישראלית דורשת מיומנות היפוך זריזה במחבת (שלא פעם מסתיימת בפיזור חלבון על הכיריים), הפריטטה חוסכת מאיתנו את כל הדרמה. הסוד שלה טמון בבישול איטי, נפח עשיר וכיסוי נכון, המאפשרים לה להתייצב בצורה מושלמת מעצמה.

הגרסה שלפניכם משלבת בין עלי תרד טריים, שמאבדים מנפחם במהירות והופכים לרכים ומלאי טעם, לבין שילוב גבינות מלוחות ונמסות שיוצרות ניגוד מרקמים נפלא. זוהי ארוחה מאוזנת, עשירה בחלבון, ובעיקר כזו שמרגישה כמו מנה במסעדה כפרית בטוסקנה, אף על פי שלקחה בדיוק עשר דקות עבודה.

המתכון: פריטטה תרד וגבינות ביתית

זמן הכנה: 10 דקות | כמות: 1-2 מנות | קושי: קל מאוד

מה צריך?

3-4 ביצים טריות, 2 חופנים גדולים של עלי תרד טריים ושטופים, 1 בצל קטן, חתוך לרצועות דקות (או 2 גבעולי בצל ירוק),2 כפות גבינה בולגרית או פתה מפוררת, חופן קטן של גבינה צהובה או מוצרלה מגוררת, תיבול: קורט מלח, פלפל שחור גרוס, ומעט אגוז מוסקט (מומלץ בחום!), לטיגון: כף שמן זית איכותי או קוביית חמאה.

אופן ההכנה:

הבלילה: בקערה, טורפים היטב את הביצים יחד עם המלח, הפלפל ואגוז המוסקט עד לקבלת תערובת אחידה ואוורירית. הבסיס: מחממים את שמן הזית או החמאה במחבת (עדיף מחבת נונסטיק טובה). מטגנים את רצועות הבצל כ-3 דקות עד להזהבה קלה וריח נהדר. התרד: מוסיפים את עלי התרד למחבת. אל תיבהלו מהנפח – תוך דקה של ערבוב על אש בינונית העלים יצטמצמו משמעותית וייבלעו. האיחוד: יוצקים את בלילת הביצים מעל התרד והבצל, ומניעים קלות את המחבת כדי שהביצה תגיע לכל הפינות ותכסה את השטח באופן שווה. הגבינות והבישול: מפזרים את הגבינה הבולגרית והצהובה באופן אחיד מלמעלה. מנמיכים את האש למינימום, מכסים את המחבת במכסה ומבשלים 5-7 דקות. האדים יבשלו את החלק העליון של הפריטטה וימיסו את הגבינה בצורה מושלמת, מבלי שתצטרכו להפוך אותה.

כשהפריטטה מוכנה (החלק העליון יציב לחלוטין והשוליים שחומים), כל שנותר הוא להחליק אותה בעדינות מהמחבת לקרש חיתוך או צלחת גדולה, לחתוך למשולשים (ממש כמו פיצה) ולהגיש לצד סלט ירקות פשוט ופריך. זו הוכחה חותכת לכך שארוחת ערב מהירה לא חייבת להיות מתפשרת.