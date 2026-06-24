"עברתי חרמות ולא היה לי ביטחון עצמי": מלי לוי בווידוי כואב

מלי לוי רגילה להצטלם מול מצלמות כבר יותר משני עשורים, אבל בהצצה לפרק של "רוקדים עם כוכבים" שישודר הערב בקשת 12, היא חושפת בכנות את הפצע שמלווה אותה עוד מילדות. לוי מספרת כי סבלה מחוסר ביטחון עצמי וחרמות, ומגלה שדווקא עולם הדוגמנות הוא זה שעזר לה לראשונה להאמין בעצמה.

צפו בסיפור המרגש של מלי לוי

מלי לוי - צילום: קשת 12 מלי לוי | צילום: צילום: קשת 12 10 10 0:00 / 1:10

חרמות בילדות וחוסר ביטחון

"אני לא חוויתי את עצמי", שיתפה לוי. "זה נשמע נורא מוזר, אבל אני חושבת שהדוגמנות ממש עזרה לי לפתח ביטחון. לא הייתי ילדה עם ביטחון עצמי גבוה".

כשנשאלה האם לא מדובר בדרך כלל בתהליך הפוך, השיבה: "זה ממש לא עובד הפוך. רק כשהתחלתי לדגמן ולראות את עצמי בצילומים, התחלתי להאמין שאני אחלה".

בהמשך השיחה הודתה כי גם כיום לא תמיד קל לה לומר דברים טובים על עצמה. "יום קשה לי להגיד את זה", אמרה, והוסיפה: "אולי זה באמת מתקשר לחרמות שעברתי ולילדות שלי, שכאילו הרגשתי שאני לא מספיק".

"קיבלתי מזה גם משהו טוב"

לצד הכאב, לוי סיפרה כי בחרה לקחת מהחוויה גם משהו מחזק: "בגלל זה היום אני יודעת לעבוד מאוד מאוד קשה. אני באמת חרוצה. אז קיבלתי מזה לפחות גם משהו טוב".

הווידוי האישי מגיע רגע לפני שלוי תעלה הערב לרחבת הריקודים ותחשוף צד נוסף ומפתיע מעולמה האישי, מול כל המדינה.