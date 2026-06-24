הח"כ לשעבר חוזר לפוליטיקה ומצטרף ליאיר גולן

חבר הכנסת לשעבר רם שפע הודיע היום (רביעי) באופן רשמי כי יתמודד בבחירות המקדימות (הפריימריז) של מפלגת "הדמוקרטים", במטרה להשתלב במקום ריאלי ברשימתה המאוחדת של המפלגה לקראת הבחירות הבאות לכנסת.

שפע מחזיק בניסיון פרלמנטרי ופוליטי עשיר במחנה המרכז-שמאל; בעבר כיהן כחבר כנסת, שימש כיו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט, ואף כיהן כיו"ר סיעת העבודה במהלך כהונתה של ממשלת השינוי.

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מאז פרוץ מלחמת חרבות בשלושה באוקטובר, לקח שפע פסק זמן מהעשייה הפוליטית הישירה והתגייס למאמץ האזרחי. בחודשים האחרונים הוא שימש כראש צוות השיקום של התנועה הקיבוצית באזור הנגב המערבי, והוביל מהלכים להקמה מחדש וחיזוק של יישובי עוטף עזה שנפגעו במתקפת הטרור. כעת, עם פתיחת הגשת המועמדויות במפלגה, הוא מבקש לשוב לחזית העשייה הציבורית במשכן הכנסת.