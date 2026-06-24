חיבור מפתיע: אהרן רזאל ואריאל זילבר בשיר חדש לילדי ישראל

הזמר והיוצר אהרן רזאל משיק סינגל חדש ומסקרן בשם אותיות מלמדות אמונה, אליו צירף את המוזיקאי הוותיק אריאל זילבר. השיר החדש מבוסס על מילותיו ותורתו של הרב יצחק גינזבורג, ומבקש להפוך את אותיות לשון הקודש לכלי חינוכי ורוחני עבור ילדי ישראל.

האזינו לשיר - "אותיות מלמדות אמונה"

מהאות אל"ף ועד התי"ו ההשראה לשיר נולדה מתוך המדרש "אותיות דרבי עקיבא", שבו כל אות מעניקה לילד מסר רוחני לחיים. כך, למשל, האות אל"ף מלמדת "אמת למד פיך", בעוד שהאות בי"ת קוראת "בקש ה' תמיד". על בסיס רעיונות אלו ניסח הרב גינזבורג סדרה של הדרכות חינוכיות וחסידיות לכל אות באל"ף-בי"ת. משיעור חסידות לניגון את הטקסטים המיוחדים לקח רזאל והפך לשיר קצבי ושמח, שנועד לדבר אל הדור הצעיר בשפה מוזיקלית נגישה. כדי להעניק לשיר רובד נוסף של חום ופשטות, בחר רזאל לשתף פעולה עם זילבר, והחיבור בין השניים יצר דואט ייחודי המשלב בין חסידות, מוזיקה וגעגוע לתמימות הילדות.

הרב יצחק גינזבורג ( צילום: יח"צ )

"יש באותיות קדושה עליונה"

רזאל סיפר על תהליך העבודה: "כשנחשפתי למילים של הרב גינזבורג, הרגשתי מיד שיש כאן ניגון שמבקש לצאת. האותיות הן לא סתם כלי טכני לכתיבה, יש בהן קדושה עליונה וכוחות חיים של ממש. הלחן ניסה לתפוס את התמימות של הילד שמביט באל"ף-בי"ת בפעם הראשונה, ויחד עם זאת את העומק החסידי שחבוי בכל אות".

עוד הוסיף: "כשעבדתי על הביצוע, היה לי ברור שהקול הייחודי והחם של אריאל זילבר הוא החיבור המדויק לשיר הזה. אני מקווה שהניגון הזה ייכנס לבתים ולבתי הספר ויהפוך לחלק מפסקול הילדות של הילדים שלנו".