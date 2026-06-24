אחרי 11 שנות זוגיות: כוכבת "הישרדות" התארסה לבן זוגה

יוצרת התוכן וכוכבת הריאליטי קייסי זפטה התארסה היום לבן זוגה גיא, לאחר 11 שנות זוגיות ארוכות. השניים, שמלווים זה את זו כבר יותר מעשור, פתחו כעת פרק חדש ומרגש במיוחד בחייהם.

מהישרדות לרשתות החברתיות

קייסי היא אחת מיוצרות התוכן הבולטות ברשתות החברתיות בישראל. לאורך השנים היא צברה קהל עוקבים גדול בזכות התוכן האישי והאותנטי שהיא משתפת, לצד מסרים על דימוי גוף חיובי, קבלה עצמית וביטחון עצמי.

רבים הכירו אותה לראשונה כשהשתתפה ב-הישרדות, שם בלטה כאחת המתמודדות הזכורות של העונה ואף יצרה חברות קרובה עם מאיה קיי. בהמשך השתתפה גם ב-בואו לאכול איתי והמשיכה לבסס את מעמדה כאחת מהמשפיעניות האהובות בישראל.

מוכנה לילדים?

לאורך השנים נשאלה קייסי לא פעם מתי תגיע החתונה, אך היא שיתפה בעבר כי תרצה להינשא רק כשתרגיש בשלה באמת לשלב הבא בחייה ולהקמת משפחה. כעת, אחרי 11 שנות זוגיות עם גיא, נראה שהרגע המיוחל הגיע - והשניים צפויים לצעוד בקרוב אל עבר החופה.