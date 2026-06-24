המעריצים באטרף: הפרס שמחבר בין המונדיאל לאירוויזיון

שנת 2026 מסתמנת כשנת שיא לחובבי ההתרגשות הבינלאומית. רק לפני חודש חגגנו בווינה את אחד האירוויזיונים הדרמטיים ביותר בשנים האחרונות, שהסתיים בניצחון המטורף וההיסטורי של דארה מבולגריה. כעת, כשהקיץ כבר כאן, העיניים של כולנו נשואות אל עבר פתיחת טורניר המונדיאל הגדול ביותר בהיסטוריה בצפון אמריקה.

אבל מי היה מאמין ששני אירועי הענק האלו יתאחדו לפריט אספנות אחד שמשגע את הרשת?

תחנת הרדיו הגרמנית SWR הרימה את הכפפה ויצאה במבצע חסר תקדים שמחבר בין שני העולמות. התחנה מציעה בהגרלה רשמית כדור מונדיאל FIFA 2026 מקורי, אך עם טוויסט בעלילה: הוא חתום בידי שורה ארוכה של כוכבי אירוויזיון 2026, כך מפרסמים היום (רביעי) אתר חובבי האירוויזיון בישראל, יורומיקס.

בין השמות הנוצצים שחתמו על הכדור הייחודי תוכלו למצוא את: דארה (Dara) – הזוכה הגדולה מבולגריה. אקילאס (Akylas) – נציג יוון. סאל דה וינצ’י (Sal De Vinci) – נציג איטליה. שרה אנגלס (Sara Engels) – נציגת גרמניה.

אין ספק שמדובר בפריט נדיר שכל חובב ספורט או מוזיקה היה רוצה לשים עליו את היד. האם נראה את השילובים האלו גם בעתיד? ימים יגידו.