יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על ליונל מסי

הוא שבר כמעט כל שיא אפשרי, זכה בכל תואר גדול בכדורגל והפך לאחד הספורטאים הגדולים בהיסטוריה. לרגל יום הולדתו ה-39 של ליאו מסי, חזרנו ל-10 דברים שאולי לא ידעתם על הפרעוש הארגנטינאי.

1. הרופאים חששו שלא יגיע לגובה ממוצע כשהיה בן 11 בלבד, אובחן מסי כסובל מהפרעת גדילה נדירה. המשמעות הייתה שהוא נזקק לזריקות הורמון גדילה באופן יומיומי, טיפול שעלה מאות דולרים בחודש – סכום שמשפחתו התקשתה לעמוד בו. במשך תקופה ארוכה הוריו חיפשו קבוצה שתסכים לממן את הטיפול, עד שהגיעה ההזדמנות ששינתה את חייו. 2. ברצלונה החתימה אותו על מפית נייר הסיפור הפך לאגדה בכדורגל העולמי: כשמסי הגיע למבחנים בברצלונה בגיל 13, ראשי המועדון התרשמו כל כך מהכישרון שלו, עד שקרלס רשאק, המנהל המקצועי, כתב את ההסכם הראשוני לצירופו על מפית נייר במסעדה. המפית ההיא נחשבת עד היום לאחד המסמכים המפורסמים בתולדות הספורט.

מסי חוגג במדי ברצלונה ( שאטרסטוק )

3. הוא כמעט בכלל לא הגיע לברצלונה

לפני המעבר לספרד, משפחת מסי ניסתה לשכנע את ריבר פלייט להחתים אותו. המועדון הארגנטינאי התרשם, אך לא היה מסוגל לממן את הטיפול הרפואי היקר. אילו העסקה הייתה יוצאת לפועל - ייתכן שכל ההיסטוריה של הכדורגל הייתה נראית אחרת.

4. בגיל 22 בלבד זכה בכדור הזהב הראשון שלו

מסי זכה בכדור הזהב הראשון שלו בשנת 2009, ומאז המשיך לשבור שיאים בדרך לשמונה זכיות – יותר מכל שחקן אחר בהיסטוריה. במשך יותר מעשור הוא שלט בכדורגל העולמי כמעט ללא עוררין.

5. שנת 2012 הייתה השנה הגדולה בקריירה שלו

במהלך שנת 2012 כבש מסי לא פחות מ-91 שערים בכל המסגרות - שיא עולמי שהוכר רשמית על ידי ספר השיאים של גינס. מדובר באחד ההישגים האישיים המרשימים ביותר שנראו אי פעם בספורט המקצועני.

ליונל מסי ( שאטרסטוק )

6. הוא פרש מנבחרת ארגנטינה - וחזר בגלל האוהדים

אחרי ההפסד בגמר קופה אמריקה 2016, מסי הודיע בדמעות על פרישה מהנבחרת הלאומית. ההחלטה טלטלה את ארגנטינה, כאשר אוהדים, שחקנים ופוליטיקאים קראו לו לחזור. כעבור זמן קצר הוא אכן שב לנבחרת - והמשיך להוביל אותה לשנים הגדולות בתולדותיה.

7. החלום הגדול שלו התגשם רק בגיל 35

למרות שזכה כמעט בכל תואר אפשרי, במשך שנים ליוותה את מסי ביקורת על כך שלא זכה במונדיאל. בדצמבר 2022 הוא השתיק את כל המבקרים כשהוביל את ארגנטינה לזכייה היסטורית בגביע העולם בקטאר, ונבחר לשחקן המצטיין של הטורניר.

8. הוא אב לשלושה בנים - ומקדיש להם שערים

מאחורי התדמית השקטה מסתתר איש משפחה מסור במיוחד. מסי נשוי לאנטונלה רוקוסו, אהובת נעוריו, ולזוג שלושה ילדים. פעמים רבות הוא סיפר שהאבהות שינתה לחלוטין את סדר העדיפויות בחייו.

מסי ( צילום: Debby Wong / Shutterstock )

9. נחשב לאחד הכוכבים הצנועים בעולם הספורט

בניגוד לכוכבי-על רבים, מסי נודע כאדם שממעט להתראיין, שומר על פרטיותו ומעדיף לתת לרגליים לדבר על כר הדשא. גם לאחר מאות שערים ועשרות תארים, חבריו לקבוצות מספרים כי נשאר אותו ילד שקט וצנוע מרוסאריו.

10. שיאן המונדיאלים בכל הזמנים

במונדיאל 2026 המשיך מסי להוכיח שהגיל הוא רק מספר. לאחר שכבש שלושער מול אלג'יריה והשווה את שיאו של מירוסלב קלוזה, הגיע המשחק מול אוסטריה - שם כבש צמד, העלה את מאזנו ל-18 שערים בגביעי העולם והפך למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים. בגיל 39, מסי ממשיך לעשות את מה שהוא עושה כבר שני עשורים: לשבור שיאים ולהדהים את עולם הכדורגל.