המשטרה מכחישה את הדיווח נגדה: "פייק ניוז מוחלט" 

משטרת ישראל מסרה היום (רביעי) את תגובתה, לפרסום של הכתב לירן תמרי.

‏תמרי טען היום כי "עוד טירוף ממשטרת ירושלים. באמת צריך לפתוח מדור מיוחד רק למחוז הזה. מגיעה תלונה של צעירה על אונס. התלונה, בלשון המעטה, מעוררת לא מעט סימני שאלה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. המשטרה מבקשת מבית המשפט צו מעצר נגד החשוד. השופט דוחה את הבקשה ומורה לבצע קודם פעולות חקירה בסיסיות: איסוף מצלמות, ניתוח מחקרי תקשורת ועוד. כמובן שלא עשו כלום

אז מה עושים כשהשופט לא מאשר מעצר? לפי המקרה הזה, פשוט מצפצפים על ההחלטה. בית המשפט לא קיים. במקום להגיש ערר, שולחים שוטרים לבצע מעצר עצמאי ללא סמכות. היום החשוד הובא לדיון הארכת מעצר, והשופט בביקורת חריגה כתב: ״בנסיבות האלו מדובר במעצר שווא. ישנם מעצרי שווא וישנם מעצרי שווא בניגוד להחלטת בית המשפט. זכותה של היחידה החוקרת שלא להסכים עם החלטת שופט, ובדרך פתוחה בפניה להגיש ערר. אולם אין היא רשאית לפעול בניגוד אליה תוך שלילת חירותו של אדם.״

בסיום ההחלטה פסק, באופן חריג, פיצוי של 620 ש״ח לטובת העצור".

בהודעת המשטרה נמסר: "בשעה האחרונה הופץ פרסום שגוי ומגמתי של הכתב לירן תמרי, שפרסם בכותרת: "עוד אירוע שבמשטרת ירושלים לא רוצים שתדעו", דוברות המשטרה מבקשת להעמיד את העובדות על דיוקן ולחשוף את העיוות המוחלט של המציאות על ידי הכתב:

בניגוד לטענת הכזב של הכתב כאילו המשטרה "ניסתה להסתיר" את האירוע, דוברות המשטרה פרסמה את פרטי המקרה, באופן שקוף ומלא כבר ביום שישי האחרון – לאחר התרחשותו בשעות הלילה.

הכתב השמיט בדיווח את האירוע הפלילי החמור, שבו החשוד נמלט ממעצר, דרס מתנדבי משטרה ופצע אותם, ניגח ניידות, פרץ מחסומים וסיכן באופן ממשי ומידי את חיי משתמשי הדרך, עד שהשוטרים נאלצו לבצע ירי כדי לבלום את הסכנה. כמו כן, ברכבו של החשוד נתפסו סמים מסוכנים בכמות שאינה לשימוש עצמי.

להלן ההודעה הרשמית והמלאה שהופצה לכלי התקשורת כבר ביום שישי האחרון: שוטרי מחוז ירושלים ומחוז ש"י, פעלו הלילה למעצר חשוד בסחר בסמים, לאחר שנימלט מהשוטרים תוך שהוא דורס מתנדבי משטרה ופורץ מחסום משטרתי שהוצב בדרכו - החשוד נעצר ונפצע לאחר שהשוטרים נאלצו לבצע ירי על מנת להביא למעצרו.

במהלך פעילות מבצעית של שוטרים ומתנדבים באזור צומת הכרם במחוז ירושלים, נעצר החשוד עם רכבו לבדיקה לאחר שעורר את החשד. החשוד סירב לציית להוראות השוטרים שנאלצו לעצור אותו, ובזמן שמנסים לאזוק את ידיו, הוא נכנס לרכבו והחל בבריחה מהמקום, תוך שהוא פוגע ב-2 מתנדבי משטרה, פוצע אותם קל והם פונו לקבלת טיפול רפואי.

בעקבות בריחת החשוד, עודכנו ונפרסו כוחות משטרה בגזרות הנוגעות ובוצעו חסימות בציר הנסיעה. החשוד, שנמלט לתחום מחוז ש"י, פרץ שני מחסומי משטרה, ניגח ניידות משטרה, וסיכן את חיי השוטרים ומשתמשי הדרך, ולא הותיר לשוטרים ברירה אלא לבצע ירי על מנת לעצור את המשך הסיכון. כתוצאה מכך נבלם הרכב והחשוד נעצר ופונה לבית החולים כשהוא במצב בינוני - קשה.

בחיפוש שערכו השוטרים ברכבו של החשוד, אותרו מנות של סמים מסוכנים מסוגים שונים בכמות שלא לצריכה עצמית ועולה החשד כי התכוון לסחור בהם. חקירת המשטרה נמשכת".

עוד נמסר בהודעת המשטרה: "הכתב פעם נוספת בוחר לעוות את המציאות ולהכפיש את שוטרי המחוז שפועלים לילות כימים למען שלומם וביטחונם של האזרחים.

במקום לחזק את השוטרים והמתנדבים שסיכנו את חייהם ונפצעו מול עבריין מסוכן, בחר הכתב להשתלח במשטרה ממניעים שאינם מקצועיים. אנו מצפים מהכתב לנהוג באחריות, ביושרה ובהגינות, ולא להפוך את המקלדת לכלי ניגוח שמשרת פייק ניוז מוחלט".