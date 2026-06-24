סקר מפתיע: כמה ישראלים חושבים שניצחנו במלחמה עם איראן?

סקר המכון למחקרי ביטחון לאומי שפורסם היום (רביעי), חושף נתונים מפתיעים על המלחמה עם איראן והיחס של הישראלים אליה.

בהודעה נמסר כי רק 15% מהציבור חושב כי ישראל ניצחה במלחמה מול איראן. 37% מהציבור מעריך שאיראן ניצחה במלחמה ו-43% חושבים כי המלחמה הסתיימה ללא הכרעה; שפל חדש בהערכת הציבור את מצב הביטחון הלאומי של ישראל - רק 20% תופסים אותו כטוב; 81% מהישראלים חושבים כי המצב הביטחוני בצפון לא מאפשר ביטחון לתושבים

66% מהציבור הישראלי סבורים כי מזכר ההבנות שסוכם לאחרונה בין ארה״ב ואיראן רע לישראל, כך עולה מסקר המכון למחקרי ביטחון לאומי הINSS שפורסם היום (רביעי). רק 15% מהישראלים מעריכים כי ישראל היא זו שניצחה במערכה מול איראן, לעומת 37% מהציבור שטוען שאיראן ניצחה ו-43% שמחזיקים בעמדה כי המלחמה הסתיימה ללא הכרעה.

41% מהציבור מעריכים כי מצבה הביטחוני של ישראל הורע לאחר מבצע ״שאגת הארי״, לעומת 26% בלבד המעריכים כי המצב השתפר. 68% מאמינים שישראל תידרש לחדש את המלחמה מול איראן בשנה הקרובה ו-54% חושבים כי תוכל לעשות זאת.

בשאלה על הערכת מצב הביטחון הלאומי של ישראל נרשם שפל חדש בסקרי המכון מתקופת המלחמה. רק 20% מהציבור תופסים אותו כטוב או טוב מאוד, לעומת 42% שחושבים שהוא רע או רע מאוד. 37% השיבו ״בינוני״.

בגזרת הצפון, 81% מהציבור הישראלי מעריך כי המצב הביטחוני בצפון לא מאפשר ביטחון לתושבים. 57% סבורים כי על ישראל לא לסגת באופן מלא מלבנון, גם במידה וחיזבאללה יעמוד בהסכם הפסקת האש. 59% תומכים בפעולה צבאית מול חיזבאללה גם במחיר עימות מול הנשיא טראמפ ו-52% סבורים כך לגבי פעולה צבאית נוספת באיראן.

רק 35% מהציבור חושב שישראל יכולה לפעול על פי שיקוליה שלה כשיש פער בין עמדת ישראל לעמדת ארה״ב בנוגע לשיקולים מדיניים-ביטחוניים. בעניין היחסים עם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ, 57% מהציבור חושב שטראמפ מחויב לאינטרס הביטחוני של ישראל רק כאשר זה משרת את האינטרס האישי שלו, 12% בלבד מהציבור חושבים שטראמפ ״מחויב מאוד להגן על האינטרסים של ישראל״, מה שמהווה ירידה חדה מאז חודש מרץ, ימי מבצע ״שאגת הארי״, אז הנתון עמד על 34.5%.

הסקר נערך בין התאריכים 18-21 ביוני, בהובלת המרכז לאיסוף וניתוח נתונים במכון למחקרי ביטחון לאומי הINSS. איסוף הנתונים בוצע על ידי חברת iPanel, במסגרתו השיבו על הסקר 805 איש ואישה בשפה העברית ו-152 בשפה הערבית. המשיבים מהווים, לאחר שקלול מגזרי, מדגם מייצג של האוכלוסייה הישראלית הבוגרת.