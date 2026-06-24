אייל ברקוביץ' חושף: "אם זה יקרה, אני אצביע לו"

המגיש אראל סג"ל פנה היום (רביעי) בשידור חי לאייל ברקוביץ' ושאל אותו: "לדעתי אם אתה מספר 2 אצל גנץ זה 4 מנדטים לפחות - אם בני גנץ מציע לך להיות מספר 2 במפלגה שלו אתה תצטרף?"

ברקוביץ' השיב: "לא, אבל אם בני גנץ עובר את אחוז החסימה אז אני אצביע לו".

נזכיר כי בכל הסקרים האחרונים, גנץ לא עובר את אחוז החסימה, ובהתאם לכך הוא אף חטף מכות כואבות מחבריו לשעבר, שבחרו לנטוש את מפלגתו.