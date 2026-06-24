בניה ברבי ישלם מיליוני שקלים למנהלו לשעבר

הזמר המוערך בניה ברבי הפסיד בבוררות מול מנהלו לשעבר, אור מרמלשטיין, וייאלץ להיפרד מסכומי עתק של מיליוני שקלים. כך מפרסם היום לראשונה (רביעי) צוף צימרינג מאתר TMI.

פסק הדין המרתק של הבורר, ד"ר אלון קפלן, חותם ארבע שנים של הליכים משפטיים ממושכים ומורטי עצבים, ומטיל צל כבד על האופן שבו הסתיימו היחסים המקצועיים בין השניים.

הטענות למרמה נדחו, הפיצויים נפסקו

כזכור, הסכסוך המר פרץ לאחר שברבי החליט לסיים את ההתקשרות המקצועית עם מרמלשטיין באופן חד-צדדי, עוד לפני שהחוזה ביניהם פקע רשמית. במהלך המשפט ניסה ברבי להגן על הצעד וטען כי הסכם הניהול נחתם מולו בעורמה – אולם הבורר דחה טענה זו לחלוטין.

בפסק הדין נקבע באופן נחרץ כי ברבי לא רק ביטל את החוזה ללא כל נימוק מוצדק על פי חוק, אלא אף הגדיל לעשות וחתר תחת ההסכם באופן אקטיבי עוד לפני שמסר את הודעת הביטול הרשמית.

בשל כך, קיבל הבורר את מרבית תביעתו של המנהל לשעבר וחייב את ברבי בשורת תשלומים חסרת תקדים: 3.4 מיליון שקלים כפיצויים ישירים. 950 אלף שקלים נוספים. הפרשי ריבית, הצמדה והוצאות משפט שצפויים להקפיץ את הסכום עוד יותר. הבורר ד"ר אלון קפלן אמר בפסק הדין: ברבי ביטל את החוזה ללא נימוק מוצדק ואף חתר תחתיו עוד קודם להודעת הביטול.

הניצחון הקטן של ברבי בתוך ההפסד

לצד הניצחון המוחץ של מרמלשטיין, פסק הדין חושף כי גם בהתנהלותו שלו נפלו פגמים. הבורר אמנם דחה את מרבית התביעה הנגדית שהגיש הזמר, אך קיבל את טענותיו לגבי "פערים חשבונאיים" בהתנהלות הכספית של המנהל. בעקבות כך, חויב מרמלשטיין להשיב לברבי סכום של כ-80 אלף שקלים.

מרמלשטיין מסר בתגובה ל"סרוגים": "בניה ברבי זמר ענק, מאחל לו שיפגוש עוד קרן שמש כמו השיר שנוצר בתקופתי כמנהלו האישי ומנהלו האמנותי".