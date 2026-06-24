ב-9 מוקדים שונים: מאות עובדי לוריאל התנדבו למען הקהילה

מאות מנהלי ועובדי קבוצת לוריאל ישראל יצאו אתמול (שלישי) ליום התנדבות ב-9 מוקדים שונים ברחבי הארץ למען הקהילה והסביבה, במסגרת "יום האזרחות הטובה", של קבוצת לוריאל. עובדי החברה הקדישו יום עבודה מלא להתנדבות חברתית וסביבתית משמעותית, בהיקף מצטבר של כ-2,000 שעות התנדבות.

בפעילות, שהפכה כבר למסורת ומתקיימת זו השנה ה-16, השתתפו כל עובדי החברה מהמטה בנתניה והמרכז הלוגיסטי בקיסריה, שהתפרשו באתרים שונים ברחבי הארץ לטובת: סיוע לנשים במצבי פגיעות, קידום אוכלוסיות עם מוגבלויות, סולידריות חברתית רב-דורית, ניקיון חופים ואריזת סלי מזון למעוטי יכולת.

החל משעות הבוקר המוקדמות עסקו המתנדבים בפעילות התנדבותית בשיתוף עם ארגונים ועמותות חברתיות וסביבתיות אשר מצויות בקשר ארוך טווח עם לוריאל ישראל, כחלק ממחויבותה לאחריות חברתית וסביבתית.

במסגרת יום ההתנדבות התקיימה פעילות מיוחדת של "ביוטי בדרכים" בסלון היופי ההתנדבותי של לוריאל ישראל במרכז הפנאי של מרכז חודיסמן לרפואת הסרטן בבית החולים שיבא, תל השומר. המרכז הוקם על ידי לוריאל ישראל ב2018 ומעניק למטופלות במחלקה טיפולי ביוטי שונים, ללא עלות - טיפוח פנים, מריחת לק, איפור ועוד. מהקמתו ועד היום כ- 8000 נשים זכו ברגע של ביוטי התורם לרווחתן הפיזית והנפשית בעת התמודדותן עם אתגרים בריאותיים.

אלי שגיב, מנכ"ל לוריאל ישראל: "אימפקט אמיתי נוצר כשעסקים מצליחים פועלים באופן עקבי למען החברה והסביבה ורותמים אנשים, משאבים ויכולות לטובת הקהילות סביבן. יום האזרחות הטובה של לוריאל ישראל הוא ביטוי מוחשי למחויבות הזו. במשך יום אחד, מאות עובדי החברה הקדישו כ-2,000 שעות של עשייה למען קהילות ברחבי הארץ.

זו לא פעילות חד-פעמית עבורנו, אלא חלק מתרבות ארגונית ששמה את האחריות החברתית כחלק מהעשייה העסקית ומאמינה ששינוי אמיתי נבנה ממעשים עקביים לאורך זמן – כי השפעה אמיתית נמדדת לא רק במוצרים שאנו מפתחים, אלא גם בקהילות שאנחנו מחזקים.”

9 מוקדי ההתנדבות: מרכז הפנאי של מרכז חודיסמן לרפואת הסרטן בבית החולים שיבא, תל השומר - טיפולי ביוטי ושיער למתמודדות עם סרטן. יד שרה – סיוע לוגיסטי. מרכז יום לקשיש של עמותת הדר בנתניה – פעילות פנאי משותפת והפגת בדידות. מרכז עבודה שיקומי (מע"ש) בנתניה - פעילות יצירה ופנאי עם בוגרים בעלי מוגבלויות. כפר עידוד בנתניה - בניית ריהוט מותאם לשימוש הדיירים. אקו אושן - ניקיון חופים, מרכז רב שירותים לעיוורים וליקויי ראייה (מרש"ל) בנתניה - פעילות פנאי והעשרה עם החניכים. ופעילות בעמותת לקט ישראל ועמותת נתינה - ליקוט חבילות מזון עבור משפחות מעוטות יכולת.