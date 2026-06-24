צה"ל תקף והשמיד במהלך הלילה (שלישי) ארבע עמדות שיגור במספר מרחבים ברצועת עזה. העמדות הושמדו לאחר שזוהה כי הן הוקמו על ידי ארגוני הטרור בתקופה האחרונה, בניגוד גמור להסכמות הפסקת האש.

על פי הנמסר מצה"ל, עמדות השיגור שהושמדו היו מוכנות לשיגור לעבר כוחות צה"ל הפועלים ברצועה ואל עבר אזרחי מדינת ישראל, ועל כן הוגדרו כאיום מיידי שחייב הסרה מהירה. הפעולה מצטרפת לסדרה של תקיפות שביצע צה"ל בימים האחרונים במטרה להסיר איומים ולאכוף את הסכמות הפסקת האש.

חיסול עמדות שיגור בעזה - דובר צה"ל חיסול עמדות שיגור בעזה | צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:19

פעילות מתמשכת להסרת איומים

כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, אך ממשיכים לפעול באופן ממוקד להסרת כל איום מיידי. בסוף השבוע האחרון חיסל צה"ל בפעולות נפרדות מספר מחבלים בכירים שפעלו להפרת ההסכמות.