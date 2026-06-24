בית הקפה המוכר "פואטיקה" בברוקלין עורר ביממה האחרונה זעם ציבורי נרחב לאחר שגירש משורותיו את חבר הקונגרס היהודי והפרו-ישראלי דן גולדמן. מנהלי המקום זיכו את גולדמן בסכום של 9.82 דולרים על הקפה שרכש, בטענה כי העסק "אינו משרת תומכי רצח עם", ופרסמו את תמונתו ברשתות החברתיות עם הערות פוגעניות.

גולדמן הגיב לאירוע באצילות וציין כי הבריסטה במקום הייתה אדיבה ואפשרה לבתו בת השבע להשתמש בשירותים, וזו הסיבה שביקש לרכוש קפה כהכרת תודה. בעקבות האיומים שקיבלו מנהלי בית הקפה לאחר פרסום המקרה בגאווה גדולה מצדם ברשתות החברתיות , הם נאלצו למחוק את חשבון האינסטגרם של בית העסק ולנסות לשכוח מהמקרה.

הציוץ האנטישמי של בית הקפה בברוקלין נגד דן גודלמן ( צילום: רשתות חברתיות )

התקרית המקוממת התרחשה ערב הבחירות המקדימות של המפלגה הדמוקרטית במחוז 10 בניו יורק, בהן על פי התחזיות המוקדמות הפסיד גולדמן הפרו-ישראלי ליריבו המרכזי במרוץ מבקר העירייה לשעבר בראד לנדר, שכרת ברית פוליטית הדוקה עם ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, הידוע כאנטי-ישראלי ופרו-פלסטיני מוצהר.

דן גולדמן ובראד לרנר ( צילום: רשתות חברתיות )

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גולדמן הדגיש לאורך הקמפיין כי התמיכה שלו בישראל נובעת ישירות מזהותו היהודית ומלקחי השואה, ולעומתו לנדר וממדאני הובילו קו פרוגרסיבי רדיקלי, השתתפו בהפגנות נגד ישראל ופועלים באופן אקטיבי להשחרת שמה בעולם בציוצים בתדירות גבוהה המאשימים אותה באפרטהייד ורצח עם.

האירוע החריג הדליק נורות אזהרה אדומות לא רק בקרב יהודי ארצות הברית שחשים בסכנה גוברת לביטחונם האישי אלא גם בתקשורת האמריקנית, והדבר לא נעלם מהדיונים במהדורות החדשות ברוב הרשתות.

הפרשן הפוליטי הבכיר של רשת CNN סקוט ג'נינגס(שהיה בעבר יועצו הבכיר של הנשיא בוש), יצא באזהרה חמורה ומזועזעת לכלל הקהילות היהודיות בארה"ב, והבהיר כי גירושו של נבחר ציבור יהודי מבית עסק בשל תמיכתו בישראל מהווה חציית קו אדום ומסוכן.

ג'נינגס הצהיר והזהיר בשידור חי: "זה לא ייתכן שיהודי מגורש מבית קפה בברוקלין. זו לא גרמניה של שנת 1939, זו ארצות הברית של אמריקה".

הפרשן האמריקני הבכיר הדגיש כי ההסלמה בהסתה נגד ישראל הגיעה לנקודת שפל משמעותית בגלל נבחרי ציבור פופולריים כמו לנדר וממדני המעניקים לגיטימציה להסתה האנטי-ישראלית ומעודדים אותה, והזהיר כי זו סכנה ממשית ומוחשית לחיי יהודים באמריקה כולה.