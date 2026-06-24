אחרי שנה וחצי: הסתיימה עדות נתניהו בתיקי האלפים 

ראש הממשלה, בנימין נתניהו החל את עדותו בדצמבר 2024 - וסיים היום (רביעי) את עדותו. בשבוע שעבר הסתיימה החקירה הנגדית של ראש הממשלה, שנמשכה 59 ימי עדות. אז החל שלב "החקירה החוזרת" של הסנגורים; שנמשך מספר ימים בודדים.

בסך הכול, נתניהו העיד מספר חסר תקדים של ימי עדות – 98 ימים.

בתום החקירה החוזרת, נתניהו נתן נאום לשופטים: "10 שנים כבודכם, שלחו חוקרים שלחו אנשים לארה"ב, אירופה ואוסטרליה. צוות ענק הוקדש לזה. המטרה אחת הייתה לסרוק במסרקות ברזל לחפש משהו הם לא מצאו שום דבר. מכיוון שלא מצאו שום דבר לא מכיר בעולם החופשי מאמץ כביר למערכת מה שהייתה צריכה להיות אכיפת החוק מאמץ אדיר להפליל אדם".