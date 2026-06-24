הקאמבק של יעקב אילון: יגיש חדשות בערוץ החדש

ערוץ טלוויזיה ישראלי חדש, ערוץ 16, נמצא בימים אלה בהקמה ומבטיח לשבור את חוקי המשחק: מודל אינטראקטיבי שבו הציבור מעצב את התכנים ולוח השידורים בזמן אמת. מי שנבחר להוביל את מהדורת החדשות המרכזית של הערוץ הוא מגיש החדשות הוותיק יעקב אילון. בימים אלו הוא מגיש בערוץ כנסת, אך לא ברור בינתיים אם הוא עוזב או יגיש בערוץ 16 בנוסף.

הערוץ יעלה ביום ראשון הקרוב (28.6.2026) לתקופת השקה רכה של 21 ימים בסלקום tv, במיני-סייט ייעודי ובאפליקציות חכמות בחינם. במקום להגיש מוצר מוגמר, מהדורת החדשות בכיכובו של אילון תיבנה "תוך כדי תנועה" יחד עם הקהל הרחב. מה מחכה לכם בערוץ החדש? מהפכת ה-AI: באמצעות מערכת טכנולוגית מתקדמת בשם SAY16 , הצופים יוכלו להצביע ולהשפיע על סוגי התוכניות, הגרפיקה, איזון התכנים ואפילו על הנושאים שייכנסו למהדורת החדשות.

באמצעות מערכת טכנולוגית מתקדמת בשם , הצופים יוכלו להצביע ולהשפיע על סוגי התוכניות, הגרפיקה, איזון התכנים ואפילו על הנושאים שייכנסו למהדורת החדשות. פחות ברברת, יותר בידור: בערוץ מבטיחים להפריד בצורה מוחלטת בין עובדות לדעות, ולהוריד את המינון של רצף האקטואליה לטובת סדרות, תרבות, מוזיקה, אוכל והומור.

בערוץ מבטיחים להפריד בצורה מוחלטת בין עובדות לדעות, ולהוריד את המינון של רצף האקטואליה לטובת סדרות, תרבות, מוזיקה, אוכל והומור. הצופים יהיו הבעלים: מעבר להשפעה על התוכן, מקימי הערוץ מתכננים להנפיק אותו בעתיד בבורסה, ובכך לאפשר לאזרחים לרכוש מניות ולהפוך לבעלים של הערוץ.

מעבר להשפעה על התוכן, מקימי הערוץ מתכננים להנפיק אותו בעתיד בבורסה, ובכך לאפשר לאזרחים לרכוש מניות ולהפוך לבעלים של הערוץ. איך משתתפים? עם עליית שידורי ההשקה יופץ לציבור ברקוד וקישור למערכת SAY16, שבאמצעותה יוכל כל צופה להביע את דעתו ולהשפיע על המסך.