לא בעזה או לבנון: מנהרה נחשפה במזרח ירושלים

אירוע חריג במזרח ירושלים: שוטרי מחוז ש״י ולוחמי מג״ב עוטף ירושלים הוזעקו לאחרונה לאזור מעבר א-זעים, זאת לאחר שקיבלו דיווח מהמנהל האזרחי על זיהוי מנהרה באזור. צפו בתיעוד:

המנהרה שאותרה במזרח ירושלים - דוברות המשטרה המנהרה שאותרה במזרח ירושלים | צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:08

לפי המשטרה, הכוחות איתרו את המנהרה שנחפרה מכיוון השטחים הפלסטיניים לכיוון שטחי ישראל, כשהיא הייתה בעומק של 25 מטרים. בנוסף, תפסו הכוחות כלי חפירה, בקבוקי מים, כפפות, מסיכות פנים וציוד נוסף.

הציוד שנתפס במנהרה ( דוברות המשטרה )

לאחר איתור המהנהרה, חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש״י החלו בפעולות של איסוף ראיות וממצאים. בתוך כך, העלו החוקרים ממצאים פורנזיים, בין היתר DNA, אשר הביאו לחשיפתם של שני חשודים - פלסטיני תושב אל-עזרייה ותושב מזרח ירושלים בשנות ה-30 לחיים. הבוקר (רביעי), בפעילות של מפלג המיעוטים בימ״ר ש״י יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש ושוטרי מחוז ירושלים, השניים נעצרו והועברו לחקירה.

עוד באותו נושא מנהרה באורך 50 מטר נחשפה מתחת לירושלים חדשות סרוגים

במסגרת החקירה נבדק החשד כי מדובר במנהרה שנחפרה בעת האחרונה, ואשר הייתה מיועדת לביצוע עבירות ביטחוניות, בין היתר פעולות טרור והכנסת שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה בניגוד לחוק.

מפקח נסיב ספא, חוקר במפלג המיעוטים של ימ״ר ש״י - דוברות המשטרה מפקח נסיב ספא, חוקר במפלג המיעוטים של ימ״ר ש״י | צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:46

"חשיפת המנהרה ומעצר החשודים ממחישים את הנחישות והיכולות המבצעיות והחקירתיות של מחוז ש״י בסיכול איומים ביטחוניים עוד לפני שהם מתממשים" אמר מפקד ימ״ר ש״י, סנ״צ משה (מוזי) כהן. "מדובר בתשתית שעל פי החשד נועדה לשמש לפעילות טרור ולהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה. נמשיך לפעול באפס סובלנות נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון אזרחי ישראל, תוך שימוש בכל הכלים המבצעיים והמודיעיניים העומדים לרשותנו".