לא בעזה או לבנון: מנהרה נחשפה במזרח ירושלים

אירוע חריג במזרח ירושלים: שוטרי מחוז ש״י ולוחמי מג״ב עוטף ירושלים הוזעקו לאחרונה לאזור מעבר א-זעים, זאת לאחר שקיבלו דיווח מהמנהל האזרחי על זיהוי מנהרה באזור.
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לפי המשטרה, הכוחות איתרו את המנהרה שנחפרה מכיוון השטחים הפלסטיניים לכיוון שטחי ישראל, כשהיא הייתה בעומק של 25 מטרים. בנוסף, תפסו הכוחות כלי חפירה, בקבוקי מים, כפפות, מסיכות פנים וציוד נוסף.
לאחר איתור המהנהרה, חוקרי הזיהוי הפלילי של מחוז ש״י החלו בפעולות של איסוף ראיות וממצאים. בתוך כך, העלו החוקרים ממצאים פורנזיים, בין היתר DNA, אשר הביאו לחשיפתם של שני חשודים - פלסטיני תושב אל-עזרייה ותושב מזרח ירושלים בשנות ה-30 לחיים. הבוקר (רביעי), בפעילות של מפלג המיעוטים בימ״ר ש״י יחד עם לוחמי מג״ב איו״ש ושוטרי מחוז ירושלים, השניים נעצרו והועברו לחקירה.
במסגרת החקירה נבדק החשד כי מדובר במנהרה שנחפרה בעת האחרונה, ואשר הייתה מיועדת לביצוע עבירות ביטחוניות, בין היתר פעולות טרור והכנסת שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה בניגוד לחוק.
"חשיפת המנהרה ומעצר החשודים ממחישים את הנחישות והיכולות המבצעיות והחקירתיות של מחוז ש״י בסיכול איומים ביטחוניים עוד לפני שהם מתממשים" אמר מפקד ימ״ר ש״י, סנ״צ משה (מוזי) כהן. "מדובר בתשתית שעל פי החשד נועדה לשמש לפעילות טרור ולהברחת שוהים בלתי חוקיים לשטחי המדינה. נמשיך לפעול באפס סובלנות נגד כל ניסיון לפגוע בביטחון אזרחי ישראל, תוך שימוש בכל הכלים המבצעיים והמודיעיניים העומדים לרשותנו".
תגובות
הבן שלי נוסע בקו הזה כל יום לעבודה והגוף שלי רועד. הפקרת הביטחון הזו בירושלים פשוט שוברת אותי כאזרח שמשלם מיסים ומשרת במילואים. אנחנו חיים פה ברולטה רוסית בגלל ממשלה חלשה ומבוהלת.