מבקר המדינה אנגלמן בתגובה ראשונה לסערה סביבו

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מסר היום (רביעי) הודעה בתגובה לדוחות על טבח ה-7 באוקטובר, שמוקפאים בהתאן להחלטת בג"ץ.

אנגלמן השתתף בוועידת מוני אקספו ואמר: "מי מפחד מהאמת ומקבלת אחריות? חלק מהעותרים ישבו איתי והציעו לי להשמיט את פרק האחריות, ולפרסם את הדוחות'".

על דוח הנובה שבג"ץ אוסר לפרסם אמר: "הדוח על פסטיבל הנובה מהדהד, חמור וחשוב ביותר לשם הפקת לקחים. הציבור, ובפרט ההורים שילדיהם נרצחו, זכאים לקבל תשובות".

בשיחה עם העיתונאי יניר קוזין אמר אנגלמן: "פרסמנו כבר קרוב ל-50 דוחות. בשבוע הקרוב עתיד להתפרסם עוד מקבץ של דוחות, לרבות בסוגיה של פינוי פצועים. צריך לזכור שב-7 באוקטובר חווינו אלפי פצועים ממתקפת הטרור, ולדאבוננו רבים מהם דיממו למוות מבלי שפינו אותם. לא אכנס כרגע לממצאי הדוח על פסטיבל הנובה, אך הדוח הוא מהדהד, חמור וחשוב ביותר לשם הפקת לקחים.

לצד זה, יש לנו שמונה דוחות שבהתאם להחלטת בג"ץ מוקפאים לעת הזו. ארבעה מהם הם טיוטות שנשלחו כבר ביולי בשנה הקודמת, וארבעה עוסקים בסוגיות ליבת הכשל. אני רק רוצה להגיד שבין הדוחות שכרגע מוקפאים, נמצא הדוח על רישוי המסיבה ברעים ואבטחתה – מסיבה שנרצחו בה קרוב ל-400 איש, ואחרים נאנסו ונחטפו. אני חושב שהציבור זכאי לקבל תשובות.

ואני שואל פה: מי מפחד מהאמת? ומי מפחד מקבלת אחריות? כשאתה רואה את העותרים ואת המשיבים בבג"ץ הזה – שהם הסנגוריה הצבאית, התנועה לאיכות השלטון ורמטכ"לים לשעבר – אני שואל, מדוע מפחדים מביקורת? אני חושב שהאמת צריכה לצאת לאור ואזרחי ישראל זכאים לקבל תשובות, וזה לא עומד בסתירה לוועדת חקירה כזו או אחרת".

עוד הוסיף אנגלמן: "התשובות נמצאות אצלנו. הושקעו בדוחות האלה קרוב ל-100 שנות אדם רק בנושאים האלה: סוגיות של הכשל המודיעיני, הכשל בגדר, סוגיות של פינוי חללים והגנה על ערי הדרום. אלה דברים שקשורים לחיים ומוות.

חשוב מאוד להשלים את הביקורת, חשוב שיתקנו את הליקויים, וחשוב גם בנסיבות של ה-7 באוקטובר שסוגיית האחריות לא תעלם מהציבוריות הישראלית.

אנחנו בוחנים בדוחות שלנו את כלל הדרגים: דרג מדיני, דרג צבאי ודרג אזרחי וגם מטילים אחריות. האם תהיה אחריות אישית? התשובה זהה לזו שאמרתי כשיצאנו לדרך עם ביקורות המלחמה: בביקורות האלה נטיל אחריות אישית על הגורמים האחראים לכשלים משמעותיים".

לסיום אמר אנגלמן: "אני אגלה לך פה סקופ – חלק מהעותרים ישבו איתי ואמרו לי: "בוא תשמיט את פרק האחריות, ותפרסם את הדוחות". אני אמרתי: 'לא'. אני מחויב לאזרחי ישראל, ואסור שבציבוריות הישראלית המילה 'אחריות' תעלם מהשיח"".