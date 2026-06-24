פילים על המגרש: מונדיאל בספארי

הפילים האסייאתיים נכנסו לאווירת המונדיאל. הבוקר (רביעי) קיבלו הפילים בספארי העשרה מיוחדת לכבוד המונדיאל: כדורי רגל צבעוניים ומתגלגלים, שהכניסו הרבה עניין לחצר.

העשרה מהסוג הזה מעודדת סקרנות, תנועה ומשחק. הפילים רדפו אחרי הכדורים, דחפו אותם, גלגלו, בעטו וניסו להבין איך הם מגיבים למגע ולתנועה. עבורם זו לא רק פעילות משעשעת, אלא גם דרך חשובה להפעיל את הגוף והחושים.

המשחק בכדורים משלב קואורדינציה בין הרגליים לחדק, הנעה של הרגליים, מוטוריקה עדינה, מישוש ובחינה של מרקמים וטקסטורות. פילים ממששים המון כחלק מהדרך שלהם לחקור את העולם, והכדורים סיפקו להם חוויה חושית מסקרנת במיוחד.

אז בזמן שאנחנו מחכים לשריקת הפתיחה של המשחק, אצל הפילים המשחק כבר התחיל.