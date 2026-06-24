מרגש: תלמידות אולפנה חגגו בר מצווה לנער לאם יהודייה ואב מוסלמי

לאחר מספר שנים מאז יצא מהכפר המוסלמי בו גדל בצפון הארץ, חגגו בנות אולפנה מהדרום את חגיגת בר המצווה לנער בן לאם יהודייה ואב מוסלמי. בין החוגגים נער נוסף שהודיע לאימו ימים ספורים לפני כן על עזיבת בית אביו הבדואי.

אירוע בר מצווה מרגש במיוחד התקיים באולפנה בדרום הארץ. יוסף, חתן בר המצווה, נולד לאמא יהודייה ואב מוסלמי, ולפני מספר שנים הוא עזב יחד עם אימו את הכפר ויחד עם עוד מספר מאחיו הם שבו ליהדות.

את האירוע ארגנו תלמידות האולפנה, שארגנו בעבר שני אירועי בת מצווה לאחיותיו של יוסף, והשתתפו בו גם בני משפחה, חבריו ומלמדיו של יוסף לת"ת שבו הוא לומד כיום, וכן חברות של האמא שאותן הכירה במהלך השנים בפעילויות השונות של ארגון 'יד לאחים'.

במהלך הערב נשמעו דברי תורה, ויחד עם תלמידי ישיבה שהוזמנו לשמח את המשתתפים, הם פצחו בריקודי שמחה שנמשכו זמן רב. תלמידות האולפנה דאגו גם הן לשולחנות עמוסים בכל טוב ומתנות רבות שהוסיפו לאווירה החגיגית יחד עם האורחים הרבים ליוו את חתן בר המצווה ובני משפחתו בתחושת התרגשות גדולה.

אחד הרגעים המרגשים ביותר במהלך הערב היה המפגש עם עוזי, צעיר שאמו נמלטה לפני כשנה מהפזורה הבדואית יחד עם חלק מילדיה, בעוד שניים מאחיו עדיין עוברים בין הבתים. במשך השנים נע גם עוזי בין בית אמו לבית אביו, אך לפני ימים אחדים הוא קיבל החלטה לעזוב את הכפר בפזורה ולעבור סופית לבית אימו. לאחר שלקח את תעודת הלימודים שלו מבית הספר המוסלמי, הוא נסע אל אימו ובישר לה שהוא בחר לגור איתה.

בארגון 'יד לאחים' מספרים כי גם אימו של יוסף, חתן השמחה, וגם אימו של עוזי מוכרות לארגון במשך כ-18 שנים. לאורך השנים ליוו אנשי הארגון את המשפחות ברגעים מורכבים ובצמתים משמעותיים בחייהן בהן הבחירה לעזוב את בן זוגן, לשוב ליהדותן ולאחר מכן גם בשיקום ובחיבור לזהות היהודית. " זו התרגשות שקשה לתאר במילים לראות את הילדים גדלים, בונים את חייהם ומתחברים בגאווה לזהותם היהודית", ציינו בארגון.