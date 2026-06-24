על הראש של ישראל: איראן מנסה לקשר גם את עזה

אחרי ההתערבות בלבנון - כעת איראן מנסה לקשר גם את עזה: בסוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דווח היום (רביעי) כי שר החות האיראני עבאס עראקצ'י שוחח בטלפון עם בכיר חמאס בעזה, באסם נעים - וטען כי צוות המשא ומתן ידון בנושא התקיפות הישראליות בעזה במהלך השיחות עם ארה"ב.
לפי הדיווח, עראקצ'י אמר לנעים כי "צוות המשא ומתן האיראני יעלה את סוגיית התוקפנות המתמשכת של הכובשים נגד עזה, ההפרות המתמשכות והמשך רצח העם ומעשי ההשמדה". עוד טען כי הנושא יעלה בכל הפורומים הבינלאומיים, וכן בשיחות המתנהלות עם המתווכים והצד האמריקני.
כאמור, השיחה של עראקצ'י עם בכיר חמאס בעזה מגיעה אחרי שטהרן קישרה את סיום המלחמה בלבנון להסכם עם ארה"ב - והובילה ללחץ אמריקני על הדרג המדיני בישראל לקדם הפסקת אש בדרום לבנון, וכן למגבלות נוספות על יכולות התקיפה של כוחות צה"ל במדינה.
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האם זה המעמד המדיני הראוי למדינת ישראל הריבונית? פעם הובלנו מהלכים בביטחון עצמי והיום אנו נגררים מאחור ומשלמים את מחיר חוסר היכולת של הממשלה