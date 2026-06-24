מזל טוב: נועה אסטנג'לוב ועמית פרנקו חגגו חינה

אמש (שלישי), באולם האירועים "אהובת הספן", נצצו כוכבי הביצה שהגיעו לחגוג ולשמח את השחקנית המוערכת נועה אסטנג'לוב ("המפקדת", "זיגי") וארוסה, עמית פרנקו, בטקס החינה המסורתי שלהם.
האירוע האינטימי והמרגש מנה כ-150 בני משפחה וחברים קרובים שהגיעו לבושים במיטב התלבושות המסורתיות. הזוג המאושר לא הפסיק לחייך, לרקוד, וכמובן – נישא אל על בכרכרות החינה המפוארות לצלילי מוזיקה שמחה ואנרגיות בשמיים.
מערכת היחסים הפוטוגנית של השניים עולה שלב, והחינה אמש היא יריית הפתיחה הרשמית לחגיגות החתונה המתקרבות. שיהיה במזל טוב.
מתוך החינה של נועה אסטנג׳לוב
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