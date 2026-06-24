בנט מפתיע: זו הסיבה ששיניתי את דעתי הפוליטית

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התראיין בפודקאסט UNHOLY, ומסביר על השינוי הפוליטי שעבר עליו.

בדבירו הסביר בנט: "אני אוהב לתמוך באנדרדוג ולכן הייתי לפני 15 שנה בימין. היום אנשי ההייטק בהרצליה ובתל אביב הם האנדרדוג".

נזכיר כי יו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט, הדף שלשום בצורה נחרצת את מתקפת המילים שספג מצד ראשי רשויות וגורמים פוליטיים בימין בשל התבטאויותיו בנוגע לעתיד החוות החקלאיות וההתיישבות ביהודה ושומרון. במהלך נאומו בוועידת JNS, בחר בנט לשרטט מחדש את גבולות הגזרה של עמדותיו המדיניות והביטחוניות.

"אני עדיין ימני, אבל אני לא שמוק", הצהיר בנט על הבמה בטון חריף. "להיות ימני זה לעמוד על עקרונות, לא לאפשר מדינה פלשתינית. אבל להיות ימני זה לא אומר להיות אידיוט ולצייץ בלי הרף".

נזכיר כי הסערה סביב בנט התחילה לאחר שהוא אמר כי הוא יפנה בנייה לא חוקים בשטחים.