בכיר בשב"כ לשעבר יוצא להגנת דוד זיני: "זה מטריד אותי"

‏עמית אסא, בכיר בשב"כ לשעבר, התראיין היום (רביעי) ברדיו 'גלי ישראל', והתייחס לסערה סביב דוד זיני.

נזכיר כי אמש דווח בחדשות 12, כי זיני הורה לבטל את אירועי הגאווה בשב"כ.

בדבריו אמר אסא: "יש אנשים שכמובן מפריע להם שדוד זיני הוא מסוג אחר. הוא לא מהסוג הישן ולא מהסוג שבנה את צמרת השב"כ במשך שנים באג'נדה מסוימת. כולנו מכירים את ראשי השב"כ הקודמים, שהיום מאוד מגובשים בעמדותיהם ופונים לתקשורת ולמערכת המשפט נגד ראש השב"כ החדש.

כל דבר שדוד זיני יעשה מיד יחברו לאיזושהי ראייה פוליטית מאוד מכוונת, שהתקשורת רוצה שאנחנו נשמע בצורה מסוימת. מה שמטריד אותי הוא שחלק מהציבור לא רואה את הדברים בצורה אובייקטיבית".