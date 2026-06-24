הצגה חדשה- ישנה מצחיקונת 

מירי מסיקה, התאהבה בבמה ודומני שהבמה גם בה. אחרי הופעתה המוצלחת ב'ביקור התזמורת' לוהקה מירי למחזמר הנפלא מצחיקונת והתוצאה נפלאה. כל שיר, כל אמירה, כל ביצוע מושלם. 'יש לה את זה' אומר נתן דטנר במאי ההצגה.

עשרות בשחקנים, הרקדנים והצוות, נותנים שואו של ברודווי. ההצגה היא בעצם גרסה ישראלית חדשה לקלאסיקה העל זמנית של מחזות הזמר מברודווי והפעם של אחד ממחזות הזמר האהובים והמצליחים בכל הזמנים בכיכובם של:

אז לטובת אלו שלא חזו בברודווי לפני כמאה שנה, לא צפו בסרט הנה הסיפור בקצרה.

המחזה עוקב אחר עלייתה של פאני ברייס ( מירי מסיקה), צעירה יהודייה מברוקלין שאינה מתאימה לשום תבנית מקובלת, אך ניחנה בכישרון קומי יוצא דופן ובנחישות חסרת פשרות. כנגד כל הסיכויים וכנגד מנהה ( בר אבא) היא מצליחה לפרוץ אל מרכז הבמה של ניו־יורק ולהפוך לאחת הכוכבות הגדולות של זמנה.

הסיפור מלווה בידי אמא (חנה לסלאו) שלא מיטיבה להכיר בכשרונה.. ומערכת יחסים מורכבת בינה לבין ניק ארנסטיין (ירון ברנובסקי) – גבר מושך ושאפתן, שחי על הקצה ומתקשה להתרחק מעולם ההימורים.

הקריירה ממריאה והחיים פחות

הקריירה של פאני ממריאה עם הצטרפותה למופעי זיגפילד היוקרתיים, אך חייה האישיים מתערערים כאשר ניק מסתבך ונאלץ לעזוב את הארץ. הבחירה ללכת אחריו משנה את מסלול חייה, וכששניהם שבים, היא מוצאת את עצמה נקרעת בין הבמה לבין אהבה שמאיימת למוטט הכול.

ותמיד תשאר שאלת השאלות: האם יש מקום לאהבה כאשר המחיר כה גבוה? התזמורת החיה על הבמה מוסיפה המון וכך גם שאר השחקנים. תיאטרון tomix מוכיח שוב את מעמדו הרם.

שעתיים וחצי עם הפסקה (קצת ארוך לטעמי) אבל רמת ברודווי בלי לטוס עד למנהטן.