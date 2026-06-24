"עליתי לבמה כשאני מתה מבפנים": מתמודדת "הכוכב הבא" מתגרשת מבעלה

אליאור שמש, שהשתתפה בעונה האחרונה של הכוכב הבא יחד עם בעלה לשעבר אבי אשור, כשהשניים הגיעו יחד לאודישן והתמודדו זה לצד זו בתוכנית, חשפה כי הם התגרשו לאחר שבע שנות זוגיות - ואף שיתפה לראשונה בפרטים הכואבים מאחורי הפרידה.

בסרטון שהעלתה לעמוד האינטסגרם שלה, בחרה שמש לשתף לראשונה בפרידה מבעלה לשעבר אבי אשור. "נפרדנו עוד כשהיו הצילומים של 'הכוכב הבא'", חשפה.

"רגע לפני הביצוע הייתי מתה מבפנים"

שמש חשפה כי בזמן שהצופים ראו אותה על המסך, היא התמודדה עם משבר אישי קשה במיוחד. לדבריה, היא נאלצה להמשיך להצטלם ולהופיע למרות הכאב שעברה באותם ימים.

"הייתי עולה לביצוע כשרגע לפני אני נחנקת, אני מתה מבפנים, אני בוכה את חיי", שיתפה. "צריכה לעלות על הבמה של 'הכוכב הבא' לביצוע, אבל כאילו הכול טוב, ולשחק אותה כאילו גם אנחנו ביחד. לא יכולתי להגיד מילה".

"אני גאה בעצמי שבחרתי בעצמי"

למרות התקופה המורכבת, שמש מספרת כי היא שלמה עם ההחלטה שקיבלה. "מכל הקושי שהיה, מכל התקופה המורכבת הזאת, אני גאה בעצמי במקסימום", כתבה.

עוד הוסיפה: "ידעתי לקום ולעזוב מקום שלא היה לי טוב בו. ידעתי לקום ולבחור בעצמי ובחופש שלי. להישאר במקום שלא טוב לכם, זה הדבר הכי גרוע שיכולים לעשות, כי זה לא יהפוך ויהיה טוב יותר".

החשיפה של שמש זכתה לתגובות רבות מצד עוקביה, שהביעו תמיכה וחיזוק על השיתוף האישי והאמיץ.