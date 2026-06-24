כמו בבית קפה: כך תכינו סופלה שוקולד מושלם בבית

יש בקרים שפשוט מתחשק לפתוח עם משהו מתוק ומפנק. סופלה שוקולד חם עם מרכז נוזלי הוא בדיוק מה שצריך – מרשים, קל להכנה ומוכן בפחות מחצי שעה.
מצרכים (ל-4 סופלה אישיים):
- 100 גרם שוקולד מריר
- 100 גרם חמאה
- 2 ביצים
- 2 חלמונים
- ¼ כוס סוכר
- 2 כפות קמח
- קורט מלח
- חמאה וקקאו לשימון התבניות
אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל-200 מעלות.
- משמנים 4 תבניות אישיות ומפזרים מעט קקאו.
- ממיסים יחד את השוקולד והחמאה במיקרוגל או בבן מארי.
- בקערה נפרדת טורפים את הביצים, החלמונים והסוכר עד לקבלת תערובת בהירה. מוסיפים את תערובת השוקולד ומערבבים.
- מוסיפים את הקמח והמלח ומערבבים עד לאיחוד.
- מחלקים את הבלילה לתבניות ואופים 10-12 דקות בלבד - עד שהשוליים יציבים והמרכז עדיין רך.
- מגישים מיד עם אבקת סוכר, גלידת וניל או פירות טריים.
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