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פינוק מתוק

כמו בבית קפה: כך תכינו סופלה שוקולד מושלם בבית

מחפשים פינוק מתוק לפתוח איתו את היום? סופלה שוקולד עשיר, אוורירי ובעל מרכז נמס הוא בדיוק המתכון שישדרג לכם את ארוחת הבוקר

08:58
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סופלה שוקולד
סופלה שוקולד | צילום: צילום: AI

יש בקרים שפשוט מתחשק לפתוח עם משהו מתוק ומפנק. סופלה שוקולד חם עם מרכז נוזלי הוא בדיוק מה שצריך – מרשים, קל להכנה ומוכן בפחות מחצי שעה.

מצרכים (ל-4 סופלה אישיים):

  • 100 גרם שוקולד מריר
  • 100 גרם חמאה
  • 2 ביצים
  • 2 חלמונים
  • ¼ כוס סוכר
  • 2 כפות קמח
  • קורט מלח
  • חמאה וקקאו לשימון התבניות

אופן ההכנה:

  1. מחממים תנור ל-200 מעלות.
  2. משמנים 4 תבניות אישיות ומפזרים מעט קקאו.
  3. ממיסים יחד את השוקולד והחמאה במיקרוגל או בבן מארי.
  4. בקערה נפרדת טורפים את הביצים, החלמונים והסוכר עד לקבלת תערובת בהירה. מוסיפים את תערובת השוקולד ומערבבים.
  5. מוסיפים את הקמח והמלח ומערבבים עד לאיחוד.
  6. מחלקים את הבלילה לתבניות ואופים 10-12 דקות בלבד - עד שהשוליים יציבים והמרכז עדיין רך.
  7. מגישים מיד עם אבקת סוכר, גלידת וניל או פירות טריים.

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