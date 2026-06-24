פלור על הים

במבט הראשון, כשנכנסים לבית הקפה פלור במלון פליי בתל אביב קשה שלא להבחין ביופיו ובעיצובו. אתה מביט על הים (אנחנו סמוך לחוף תל ברוך), מרחבים ויופי סביב לו. אבל כשמתיישבים לאוכל אתה מבין שהגעת למשהו אחר.

התקרה כולה לא להאמין עשוייה בד גומי מתוח. אין לה אח וריע. הריצפה, אריחים מיוחדים, התאורה מרהיבה וכל זאת עוד בטרם הגענו לאוכל. כל אלו בתוך מלון פליי בצפון תל אביב.

בלב המלון שוכן בית קפה מעוצב בהשראה פריזאית, שמביא איתו את האווירה הרומנטית של בתי הקפה הקטנים בפריז – רק עם שמש ישראלית, בריזה של ים וסטייל תל אביבי כפי שמספר לנו עידן מנהל המקום.

הוא בכלל התחיל את דרכו אי שם בקרית מוצקין בקריות של חיפה. משם החל לנסוק. והשמיים הם הגבול.

חומרי הגלם

התפריט שם דגש על חומרי גלם טריים, מטבח חלבי מדויק ושילוב בין טעמים ים תיכוניים לנגיעות איטלקיות קלאסיות, באווירה קיצית על קו החוף של תל אביב.

הכל, בהובלת הקו הקולינרי של הקבוצה והשף נס גבאי. גאון האיש וגם קפדן. הכל הוא עושה בעצמו. מפלט את הלימונים, כובש את החמוצים והזיתים, וכל פרט נבחר בקפידה – מהאיכות של פולי הקפה ועד ההגשה האסתטית לצלחת, מתוך מטרה להעניק לכל אורח חוויה מלאה של פינוק עם יחס אישי ושירות מחויך.

זהו הרבה יותר ממקום לשתות בו קפה – זו חוויה של בין אם אתם אורחי המלון, תושבי הסביבה או פשוט עוברי אורח שמחפשים רגע של שלווה וטעם – קפה הבוטיק של פליי חוף הצוק הוא מקום מצויין לפסק זמן ולאוכל משובח, טרי, כשר(השגחת צהר) ובעיקר אנושי עד מאד.

ויש גם בשורה מספר עידן "במהלך החודש הקרוב צפויה התרחבות נוספת של שיתוף הפעולה בין קבוצת פלור לבין מלונות בראון מבית ישראל קנדה, עם פתיחת מסעדת״ No. 2״ במלון Brown Beach House על קו החוף של תל אביב, בהשקעה של כמיליון שקלים. יש למה לצפות.

שימו לב.

מסביב למלון יש שפע של חניה או על החולות או בכחול לבן אל תתפתו להכנס לחניון ממול.