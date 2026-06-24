יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על נטלי דדון

כולנו מכירים את נטלי דדון מהמסך, מהרשתות החברתיות ומההתבטאויות שלא משאירות אף אחד אדיש. אבל כמה אתם באמת יודעים עליה? לרגל יום הולדתה ה-43, אספנו 10 עובדות מעניינות על הדוגמנית, אושיית הרשת והפעילה החברתית שהפכה לאחת הנשים המדוברות בישראל.

1. הילדות בקריית ביאליק נטלי דדון נולדה וגדלה בקריית ביאליק למשפחה ממוצא מרוקאי. הוריה ניהלו מסעדת דגים ומועדון לילה, אך כשהייתה בת 12 הם התגרשו - אירוע שהשפיע רבות על ילדותה. 2. כמעט הפכה למורה למתמטיקה לפני הפרסום, דדון בכלל תכננה קריירה אחרת לגמרי. היא החלה ללמוד הוראת מתמטיקה במכללת אורנים, אך החליטה לפרוש בשלב מוקדם וללכת בעקבות החלום הגדול - עולם הדוגמנות והטלוויזיה.

נטלי דדון (צילום: שלומי כהן, פלאש 90) ( שלומי כהן, פלאש 90 )

3. הפריצה הגדולה ב"דוגמניות"

למרות שכבר השתתפה בתחרות מלכת היופי בשנת 2002, הפריצה האמיתית שלה הגיעה ב-2008 כשהשתתפה בתוכנית "הדוגמניות". היא סיימה במקום הרביעי והפכה לאחת המתמודדות הזכורות של העונה.

4.כבשה גם את עולם הריאליטי

דדון לא הסתפקה רק בעולם האופנה. בשנת 2012 השתתפה ב"הישרדות VIP", ובהמשך נכנסה גם לבית "האח הגדול VIP", שם הגיעה עד למקום הרביעי בגמר.

נטלי דדון ( סטיבן כחלון )

5. "נולדתי להיות אמא"

בשנת 2016 ילדה את בנה ריף. לאורך השנים סיפרה לא פעם כי האימהות שינתה את חייה לחלוטין, ואף הודתה בעבר: "נולדתי להיות אמא".

6. ההתחזקות שהפתיעה רבים

בשנים האחרונות דדון מרבה לשתף בתהליך ההתחזקות הרוחני שעברה. היא מקיימת הפרשות חלה, מדברת על אמונה בגלוי ומשלבת לא מעט תכנים יהודיים ברשתות החברתיות שלה.

7. לא חוששת לעורר סערות

בניגוד ללא מעט מפורסמים, דדון בוחרת להביע את עמדותיה בנושאים חברתיים ולאומיים גם כשהן מעוררות סערה. לא פעם ההתבטאויות שלה הובילו לוויכוחים סוערים ברשת.

נטלי דדון ( צילום: אבשלום ששוני )

8. הפעילות מאז ה-7 באוקטובר

מאז מתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, דדון הקדישה חלק גדול מפעילותה ברשת להסברה ישראלית בעולם, לביקורים אצל משפחות חטופים ולפעילות למען חיילי צה"ל.

9. התביעה של גיא פלג

בסוף שנת 2025 הוגשה נגד דדון תביעת לשון הרע על סך מאות אלפי שקלים מצד חברת החדשות והעיתונאי גיא פלג. בעקבות זאת פתחה קמפיין גיוס המונים למימון ההליך המשפטי.

10. על האירוסים לעמית פרליס

אחרי יותר מעשור של זוגיות רצופת עליות, מורדות, פרידות וקאמבקים - השבוע התבשרנו כי דדון ובן זוגה עמית פרליס התארסו. נראה שהפעם, אחרי לא מעט תהפוכות, השניים החליטו ללכת עד הסוף.