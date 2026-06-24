בשורות רעות: מועמדים אנטי-ישראלים זכו בפריימריז בניו יורק

בשורות רעות לישראל: המחנה הפרוגרסיבי רשם הלילה (בין שלישי לרביעי) סדרת ניצחונות משמעותיים בפריימריז הדמוקרטים בניו יורק, כאשר מועמדים שנתמכו על ידי ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדאני זכו בהצבעות בשלושה מחוזות. המועמדים הללו יתמודדו נגד הזוכים בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע שיתקיימו ב-3 בנובמבר, במטרה להיבחר כנציגי המחוזות שלהם בבית הנבחרים.

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הניצחון המשמעותי ביותר היה של בראד לנדר, מבקר העירייה לשעבר ומי שנחשב כאחד מבני בריתו הקרובים ביותר של ממדאני, שזכה במחוז ה-10 בקונגרס. לנדר ניצח את חבר הקונגרס המכהן דן גולדמן, שנחשב כאחד התומכים הבולטים בישראל בקונגרס, כשקיבל 66 אחוז מהקולות אל מול 34 בלבד לגולדמן. לנדר אמנם יהודי, אך נחשב כבעל עמדות אנטי-ישראליות וניסה לבדל את עצמו מגולדמן במהלך הקמפיין כשעסק בנושא המלחמה בעזה. בין היתר הוא האשים את ישראל ב"רצח עם" ותקף את גולדמן על סירובו לקרוא למלחמה כך או להשתמש במילה "כיבוש" כדי לתאר את ההתיישבות ביהודה ושומרון. לנדר אף התחייב להתנגד לכל סיוע צבאי לישראל - כולל מערכת כיפת ברזל. מנגד, גולדמן ניסה לטעון כי ישראל היא לא הסוגיה המרכזית שמעניינת את תושבי המחוז, וניסה למקד את הקמפיין בניסיונו בקונגרס וההתנהלות של ממשל טראמפ.

בראד לנדר ( לב ראדין\שאטרסטוק )

מעבר ללנדר, גם קלייר ולדז, מארגנת איגודי עובדים סוציאליסטים בת 36, רשמה ניצחון סוחף בבחירות במחוז ה-7 בקונגרס, אחרי שגברה על נשיא רובע ברוקלין אנטוניו ריינוסו. ולדז נחשבת כמבקרת חריפה של ישראל, כשכינתה בעבר את המלחמה בעזה "טבח" והתחייבה לפעול להפסקת כל מכירת הנשק והסיוע הצבאי לישראל.

קלייר ולדז ( האוורד ווייס\שאטרסטוק )

מועמדת נוספת שנתמכה על ידי ממדאני היא דריאליזה אווילה שבלייה, שזכתה במחוז ה-13 של ניו יורק בתום קרב צמוד במיוחד - שבו היא קיבלה 49.4 אחוז מהקולות לעומת 45.9 אחוז לחבר הקונגרס המכהן אדריאנו אספייאט.

שבלייה לקחה חלק פעיל בארגון מאהלי המחאה הפרו-פלסטינים באוניברסיטת קולומביה, ותקפה את אספייאט על כך שלא פעל לשחרורם של מארגני ההפגנות שנעצרו. בתגובה, אספייאנט טען בעימות הטלוויזיוני ביניהם כי היא "חגגה את מותם של חפים מפשע" כשהשתתפה בהפגנה פרו-פלסטינית ב-8 באוקטובר 2023.