כוחה של נתינה: המעשר של טליה עובדיה למען נשים חולות סרטן

מאז שפרצה לחיינו וזכתה ב"האח הגדול" בשנת 2022, טליה עובדיה הפכה לאחת הדמויות האהובות והמשפיעות בישראל. רבים התחברו אליה בזכות האישיות החמה, הלב הגדול, האמונה, הערכים והאותנטיות שהביאה למסך - תכונות שלדברי רבים אף סייעו לה לזכות בעונה.

ערכים שלא נשארים רק במילים כעת, נראה שעובדיה ממשיכה להוכיח שהערכים שעליהם דיברה לאורך השנים אינם נשארים רק במילים. כבר עם הקמת מותג השיער שלה, "Criniere", התחייבה עובדיה להפריש מעשר מרווחי המותג לטובת תרומה לקהילה - מצווה בעלת משמעות עמוקה. כעת, היא מממשת את ההתחייבות בדרך מרגשת במיוחד, עם תרומה בסך כ-300 אלף שקלים לרכישת פאות משיער טבעי עבור נשים המתמודדות עם סרטן, בשיתוף חלאסרטן.

טליה עובדיה תורמת - צילום: יח"צ טליה עובדיה תורמת | צילום: צילום: יח"צ 10 10 0:00 / 0:31

הרבה מעבר לפאה

קשה להישאר אדישים למהלך כזה. עבור נשים רבות המתמודדות עם המחלה, אובדן השיער הוא אחד הרגעים המטלטלים ביותר בתהליך. פאה אינה רק פריט חיצוני - היא מעניקה תחושת ביטחון, מחזקת את הדימוי העצמי ומסייעת לשמור על תחושת נשיות ושגרה בתקופה מורכבת וכואבת.

מהלך יוצא דופן בנוף המשפיענים

בעידן שבו לא מעט יוצרי תוכן ומשפיענים מתמקדים בעיקר בתוכן מסחרי, המעשה של עובדיה בולט במיוחד. לא בכל יום רואים משפיענית שבוחרת להחזיר לקהילה בהיקף כזה, ובוודאי שלא במהלך כה אישי, מרגש ובעל משמעות עמוקה.

עובדיה עצמה סיפרה: "לאורך השנים פגשתי נשים רבות שמתמודדות עם סרטן, והבנתי עד כמה השיער הוא הרבה מעבר למראה חיצוני - הוא כוח, ביטחון עצמי ותחושת נשיות. היה לי חשוב להשתמש בפלטפורמה שלי כדי לעזור לנשים להרגיש חזקות ובטוחות בעצמן."

טליה עובדיה תורמת ( צילום: שוקה כהן )

הכוח האמיתי של השפעה

אין ספק שמדובר ביוזמה מעוררת השראה, שמזכירה לכולנו את הכוח האמיתי של השפעה - לא רק ברשתות החברתיות, אלא גם במעשים. טליה עובדיה מוכיחה פעם נוספת כי השפעה אמיתית נמדדת לא רק במספר העוקבים, אלא גם ביכולת לגעת באנשים ולשנות חיים.