מלחמות הדמוקרטים: רונן צור תוקף את מטה שפר

יממה לאחר שנחשף כי מסרוני הכפשה שנשלחו למתפקדי מפלגת הדמוקרטים יצאו ממטהו של המועמד נמרוד שפר, המועמד רונן צור שובר שתיקה ותוקף בחריפות את המהלך.

בפוסט שפרסם הבוקר (רביעי) כתב צור: "עמית סגל חשף אמש: מטה נמרוד שפר שלח סמסים שהכפישו את עצמו, כדי להשחיר ולהשניא אותי בעיני המתפקדים והמצביעים". לדבריו, "שבוע מחריד של עלילת דם והסתה הסתיים. האמת ניצחה שוב את השנאה". צור הוסיף ביקורת חריפה על אופי הקמפיין שהתנהל בפריימריז וכתב: "ככה לא בונים בית, ככה לא בונים בית פוליטי, וזו לא דמוקרטיה".

נאלץ להתמודד עם המלחמות ( גולן (יונתן זינדל/פלאש90) )

החשיפה שטלטלה את הפריימריז

הסערה החלה לאחר שנחשף אמש כי מסרונים שהופצו למתפקדי המפלגה, ובהם הוצג שפר כ"איש שמאל קיצוני שמתרפס בפני מצדיקי 7 באוקטובר", לא נשלחו בידי יריביו הפוליטיים אלא דווקא מתוך מטהו שלו.

על פי הדיווח, מטרת המהלך הייתה ליצור רושם כי יריבו רונן צור עומד מאחורי קמפיין השחרה נגד שפר, ובכך לעורר סימפתיה כלפי שפר בקרב המתפקדים.

המהלך, המכונה בעולם הפוליטי "דגל כוזב" (False Flag), עורר הדים רבים במערכת הפוליטית והציב את הנהגת המפלגה בפני שאלות קשות בנוגע לאופן ניהול מערכת הבחירות הפנימית.

בעקבות הפרסום פרסם נמרוד שפר הודעת התנצלות פומבית.

"אני מתנצל. אחד המסרונים שנשלחו היום במסגרת הפריימריז יצא מהצוות שלי, אבל נכתב כך שייראה כאילו הוא נועד לתקוף אותי", כתב.

"העובדה שלא ידעתי על המהלך לא פוטרת אותי מאחריות. האחריות כולה שלי".