האב השכול נגד המחאה החרדית: "בישראל לא רודפים לומדי תורה"

לקראת המחאה החרדית המתוכננת היום (רביעי) נגד גיוס בני הישיבות, פרסם חגי לובר, אביו השכול של יהונתן לובר ז"ל שנפל במלחמה, פוסט חריף שבו תקף את הטענה כי מדינת ישראל "רודפת לומדי תורה".

"בישראל לא רודפים לומדי תורה. נקודה!", כתב לובר בפתח דבריו. "זה פשוט שקר. שקר מכוער. שקר מגמתי. שקר שנועד לעקר מאבק במפירי חוק".

לדבריו, הטענה על רדיפת לומדי תורה אינה עומדת במבחן המציאות. "יהונתן למד תורה בכל רגע פנוי בעזה, עד שנהרג, ואיש לא רדף אותו. ילדיי למדו תורה לפני הצבא ואחרי הצבא ואף אחד לא רדף אותם. אני עצמי למדתי 11 שנים בישיבה ואיש לא רדף אותי".

"מדינת ישראל היא המממנת הגדולה ביותר בהיסטוריה של לימוד תורה. אפשר לאהוב את זה ואפשר שלא, אבל אי אפשר להכחיש את זה", כתב.

לובר ממשיך: "די לשקר של 'רדיפת לומדי התורה', שבשמו ייצאו היום אלפי חרדים לחסום כבישים ולשבש את החיים לאזרחים תמימים".

"זו לא רדיפה, זו תגובה להפרת חוק גיוס חובה. וכל אדם המפר חוק ייענש. ככה פשוט".