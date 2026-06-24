מאחורי הקלעים: המהלך של טראמפ שמדאיג את ישראל 

דונלד טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לקיים היום (רביעי) דיון מיוחד שיעסוק בהתפתחויות בזירה הסורית ובקשר שלה ללבנון, על רקע התבטאויותיו האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאפשרות שסוריה תיקח חלק בטיפול בסוגיית חיזבאללה.

על פי דיווח של חדשות 12, בישראל מתייחסים ברצינות רבה לאמירותיו של טראמפ, ואינם רואים בהן פליטת פה או אמירה אקראית. גורמים המעורים בפרטים מעריכים כי מאחורי הקלעים מתגבשים מהלכים אזוריים רחבים יותר, שעשויים להשפיע על מאזן הכוחות בלבנון.

נשיא סוריה אחמד א-שרע ( מוחמד באש\שאטרסטוק )

החשש: חזרה להשפעה הסורית בלבנון

לפי הדיווח, בישראל זוהו בשבועות האחרונים אינדיקציות לכך שנשיא סוריה אחמד א-שרע מחפש דרכים להרחיב את השפעתו בלבנון ואף לבסס אחיזה באזורים מסוימים במדינה.

במערכת הביטחון חוששים מתרחיש שבו סוריה תחזור למעמד הדומיננטי שהיה לה בלבנון במשך עשרות שנים, עד לנסיגת הכוחות הסוריים מהמדינה בשנת 2005.

עוד נטען כי המשטר הסורי פועל לחיזוק השפעתו באזורי הגבול, ששימשו לאורך השנים כנתיבי הברחת נשק, ובוחן אפשרויות להעמקת קשריו עם מוקדי כוח שונים בתוך לבנון.

טראמפ: "אולי סוריה תטפל בחיזבאללה"

בשבוע שעבר אמר טראמפ בריאיון לרשת פוקס ניוז כי הוא מאוכזב מחוסר ההצלחה של ישראל בטיפול בחיזבאללה.

לדבריו, הוא שוקל לאפשר לסוריה לקחת תפקיד משמעותי יותר בהתמודדות מול הארגון. טראמפ אף הביע אמון ביכולתו של א-שרע להתמודד עם חיזבאללה בצורה יעילה יותר.

עם זאת, א-שרע עצמו דחה בימים האחרונים את האפשרות שסוריה תיכנס לעימות צבאי מול חיזבאללה.

בריאיון לכלי תקשורת במפרץ אמר הנשיא הסורי כי סוריה יכולה לסייע בחיפוש פתרונות מדיניים, אך "אין זה אומר מלחמה". לדבריו, כל מעורבות סורית תיעשה באמצעות המוסדות הלבנוניים ובתיאום עם המדינה הלבנונית.

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"כמו גפרור בחבית חומר נפץ"

לפי חדשות 12, גורמים ישראלים הביעו דאגה עמוקה מהאפשרות שסוריה תקבל תפקיד מרכזי יותר בזירה הלבנונית.

"אפשרות כזו היא כמו לזרוק גפרור לתוך חבית חומר נפץ", אמר גורם ישראלי. לדבריו, החשש אינו נוגע רק לא-שרע עצמו, אלא גם להשפעתו של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן על המשטר הסורי.

במקביל, בישראל ממשיכים לבחון חלופות נוספות להתמודדות עם חיזבאללה. בין היתר דווח לאחרונה כי נשקלת האפשרות לאפשר לצבא לבנון להשתלט על מתחם מנהרות של הארגון בכפר תבנית שבדרום המדינה, במהלך שנועד לבחון את יכולתו של הצבא הלבנוני לפעול מול חיזבאללה.