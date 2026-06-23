מפת החסימות ועומסי התנועה הצפויים מחר בעקבות שיירות הרכבים

קראת מסע שיירות הרכבים המתוכנן למחר, משטרת ישראל ומשתמשי הדרך נערכים לשיבושי תנועה משמעותיים ברחבי הארץ, כאשר היציאה הסימולטנית מ-19 מוקדים שונים צפויה לייצר עומסי ענק בכבישים הבין-עירוניים המובילים אל עורקי התנועה הראשיים.

על פי המידע והפרסומים הרשמיים, לצד כל מוקד יציאה מונו רכזים מקומיים שתפקידם לנהל את ההתארגנות בשטח, להעביר הנחיות למשתתפים ולסנכרן את תנועת השיירות, דבר שצפוי להשפיע באופן מיידי על זרימת התנועה בצירי המפתח המרכזיים.

באזור ירושלים וכביש 1 מעלה כי צפויים שיבושים קשים בדרכים המובילות לבירה, שכן נקודות יציאה רבות יתרכזו בתוך ירושלים עצמה – בחניון שנלר, חניון הר המנוחות, חניון שדרות גולדה מאיר 474 וחניון שע"צ.