מפת החסימות ועומסי התנועה הצפויים מחר בעקבות שיירות הרכבים

קראת מסע שיירות הרכבים המתוכנן למחר, משטרת ישראל ומשתמשי הדרך נערכים לשיבושי תנועה משמעותיים ברחבי הארץ, כאשר היציאה הסימולטנית מ-19 מוקדים שונים צפויה לייצר עומסי ענק בכבישים הבין-עירוניים המובילים אל עורקי התנועה הראשיים.
על פי המידע והפרסומים הרשמיים, לצד כל מוקד יציאה מונו רכזים מקומיים שתפקידם לנהל את ההתארגנות בשטח, להעביר הנחיות למשתתפים ולסנכרן את תנועת השיירות, דבר שצפוי להשפיע באופן מיידי על זרימת התנועה בצירי המפתח המרכזיים.
באזור ירושלים וכביש 1 מעלה כי צפויים שיבושים קשים בדרכים המובילות לבירה, שכן נקודות יציאה רבות יתרכזו בתוך ירושלים עצמה – בחניון שנלר, חניון הר המנוחות, חניון שדרות גולדה מאיר 474 וחניון שע"צ.
אליהן יצטרפו שיירות הרכבים שיצאו מחניון בית הכנסת בעלזא בגבעת זאב, ומציר 38 וציר 375 באזור בית שמש וביתר עילית, שם יתלכדו רכבים מנקודות מפגש ברחוב הרצוג, נהר הירדן, מתנ"ס דורות וכן מגבעות A ו-B בביתר. בנוסף, התנועה בכביש 446 תיפגע בעקבות השיירה שתצא מרחוב בית הלל במודיעין עילית, וכך גם ציר התנועה בעמנואל שיחל מכיכר הרמב"ם.
באזור המרכז, השפלה וכביש 4 צפוי עומס חריג במיוחד בשל ריכוז גבוה של נקודות זינוק בערים הגדולות. באשדוד לבדה יפעלו שבעה מוקדי התארגנות שונים, בהם שדרות הרב לוין, חניון ירמיהו הלפרין, רחוב דב גור, חניון פארק עד הלום, רחבת בית העלמין, חצר בית הספר בית מלכה ורחוב חטיבת הנגב.
במקביל, בבני ברק יצאו השיירות משישה מוקדים, כולל מגדל המים ברחוב חזון איש, רחוב טל חיים, רחבת העירייה ברחוב ירושלים 58, גשר הרב לנדא, מתחם הסופרים ופינת החי ברחוב עטייה.
עורקי תנועה נוספים שיחוו עומסים כבדים הם כביש 444 וכביש 471 בעקבות היציאה מרחבת בית המדרש ויז'ניץ באלעד, כביש 40 באזור קריית גת ורחובות בשל יציאת הרכבים מרחוב דור 4 ומחניון בית העלמין ברחוב גורודסקי, וכן אזור נתניה עקב היציאה מרחוב דברי חיים 5.
ההשפעה על התנועה תורגש היטב גם בצירי הצפון והדרום לאורך הדרכים הבין-עירוניות הראשיות. בצפון, תנועת הרכבים בכביש 65 ובכביש 60 תושפע מהתארגנויות ברחוב הבנים בעפולה (תחנת דלק תן 10) ובחצר בית המדרש בעלזא בנוף הגליל, בעוד כביש 89 וכביש 90 יחוו האטה בעקבות שיירות שיצאו מרחוב שפע חיים 10 בטבריה, מאזור בית העלמין בצפת (הרב דבוש 3) ומרחוב האר"י 10 בחצור.
באזור חיפה תירשם פגיעה בזרימת התנועה עקב היציאה מאזור מעונות גאולה בכניסה לרחוב קניאל, ואילו בדרום הארץ, כביש 31 באזור ערד יתמלא ברכבים שיצאו מרחוב חן 17 ומאזור התעשייה ליד השוק. המארגנים קוראים למשתתפים להישמע להוראות הרכזים ולשמור על הסדר, ואילו לציבור הנהגים הכללי מומלץ להתעדכן באפליקציות הניווט ובמוקדי התנועה בזמן אמת.
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