מכבי תל אביב חגגה הערב (שלישי) את האליפות ה-58 בתולדותיה, לאחר שניצחה את הפועל תל אביב בתוצאה 83:79 במשחק הרביעי בסדרת גמר הפלייאוף של ליגת ווינר סל. הצהובים סיימו את הסדרה בתוצאה 3:1, וזכו בצלחת האליפות לראשונה מאז עונת 2023/2024.

הדרך לאליפות לא הייתה פשוטה. אחרי שמכבי עלתה ליתרון של 2:0 בסדרה עם ניצחונות משכנעים, הפועל תל אביב הצליחה לצמצם ולכפות משחק רביעי. במשחק השלישי, האדומים רשמו קאמבק מפואר כשגברו 80:74, כאשר ואסיליה מיציץ' הצטיין עם 29 נקודות ו-10 אסיסטים. במשחק הגורל הערב, מכבי תל אביב הצליחה להתגבר על הלחץ ולהשלים את המשימה. הקבוצה של המאמן עודד קטש הגיעה למשחק כשהיא חסרה שלושה שחקנים מרכזיים - תמיר בלאט, גור לביא ולוני ווקר, אך זה לא מנע ממנה להשיג את היעד המיוחל. עבור עודד קטש, זוהי האליפות הרביעית כמאמן מכבי תל אביב, הישג מרשים שמבסס את מעמדו כאחד המאמנים המצליחים בתולדות המועדון. קפטן הקבוצה ג'ון דיברת'ולומאו זכה באליפות השביעית בקריירה המרשימה שלו.

מאמן מכבי ת"א עודד קטש ( (צילום: אורן בן חקון/פלאש 90) )

הדרך לגמר החלה עוד בחצי הגמר, כאשר מכבי תל אביב ביצעה "סוויפ" מרשים מול הפועל חולון בתוצאה 3:0. במשחק המכריע של אותה סדרה, הצהובים ניצחו 89:61, כאשר ג'ימי קלארק חזר מפציעה והצטיין עם 14 נקודות ו-8 אסיסטים.

האליפות הנוכחית היא ההוכחה לעוצמתה של מכבי תל אביב, שהצליחה להתגבר על פציעות קשות ולהשיג את היעד. זוהי האליפות ה-58 בתולדות המועדון הצהוב, המשך למסורת עשירה של הצלחות בכדורסל הישראלי.

אוהדי הפועל ת"א ( (צילום: אורן בן חקון/פלאש90) )

יצוין כי מכבי תל אביב הצליחה לזכות בשלושה משחקים בכל חמשת סדרות הגמר האחרונות שלה בשיטת הטוב מחמישה משחקים. הפעם האחרונה שהמועדון זכה באליפות אחרי ארבעה משחקים בלבד הייתה לפני 26 שנה, מה שהופך את ההישג הנוכחי למיוחד במינו.