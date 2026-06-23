עובדת השב"כ לשעבר על זיני: "ימים חשוכים לא נמשכים לנצח"

בעקבות חשיפתו של העיתונאי ירון אברהם במהדורה המרכזית של חדשות 12 על החלטת הארגון לבטל את אירועי הגאווה, מורן זר קצנשטיין, עובדת שב"כ בעברה וכיום מועמדת בפריימריז של מפלגת "הדמוקרטים", פנתה ישירות לעובדות ועובדי הארגון במכתב פומבי וכואב.

"אני כותבת אליכם בכאב גדול, ממקום של מי שהייתה שם, שמכירה את הארגון הזה מקרוב ואוהבת אותו", פתחה זר קצנשטיין את מכתבה. "כשאני עבדתי בשב״כ, זה היה ארגון ביטחוני, חד, ממלכתי – אבל גם פתוח, ליברלי ואנושי. היו בו חילונים ודתיים, נשים וגברים, אנשים מכל קצוות החברה הישראלית. זה היה חלק מהכוח שלו. לא חולשה – כוח".

"כשמוחקים קהילה – זו לא החלטה ניהולית"

בדבריה מתחה זר קצנשטיין ביקורת חריפה על החלטת הדרג הפיקודי בארגון הריכוזי, וטענה כי מדובר בשינוי מגמה מסוכן המשפיע על צביונו של שירות הביטחון. "מה שקורה עכשיו כואב לי מאוד. כי כשמוחקים קהילה שלמה, כשמבטלים אירועים, מסירים סמלים, משתיקים זהויות ומאפסים תקציבים – זו לא החלטה ניהולית. זו רוח רעה".

היא הוסיפה ותקפה: "זו חשכה שנכנסת לארגון שאמור להגן על הדמוקרטיה הישראלית, לא לפחד ממנה".

"ימים חשוכים לא נמשכים לנצח"

בסיום דבריה בחרה המועמדת הטבעית של מחנה המרכז-שמאל לחזק את ידיהם של אנשי הביטחון שנותרו במערכת, וקראה להם שלא לנטוש את תפקידם למרות התחושות הקשות. "אני רוצה להגיד לכם ולכן: בבקשה אל תעזבו. אל תתייאשו. אל תתנו לחושך הזה להכניע אתכם. השב״כ האמיתי הוא אתם. העובדות והעובדים שמחזיקים את הארגון הזה ביושרה, במקצועיות ובאומץ".

"ימים חשוכים לא נמשכים לנצח. עוד יבוא אור, לא בעוד הרבה זמן", חתמה זר קצנשטיין. "תחזיקו מעמד. המדינה צריכה אתכם, וגם השב״כ צריך אתכם – כדי להזכיר לו מי הוא באמת".