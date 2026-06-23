יוביל להדחתו? התרגיל של מטה יאיא פינק כדי להפיל את רונן צור

לפי מסרונים מכפישים שהופצו היום (שלישי) נגד אחד המועמדים המובילים בפריימריז, יאיא שפר, נשלחו בפועל על ידי המטה שלו עצמו – זאת במטרה להפיל את האשמה על המועמד היריב, רונן צור כך פרסם עמית סגל לראשונה בחדשות 12.

הפרשה החלה כאשר במהלך היום הופצו אלפי מסרונים לאנשי המפלגה ולמתפקדי הדמוקרטים, ובהם הוגדר שפר כ״איש שמאל קיצוני שמתרפס בפני מצדיקי ה-7 באוקטובר״. התוכן שנשלח מהווה גרסה מוקצנת ובוטה במיוחד של ביקורת פוליטית שמתח רונן צור על שפר בימים האחרונים, מה שהוביל את מקבלי ההודעות להניח באופן טבעי כי צור הוא שעומד מאחורי ההשחרה.

הבדיקה שחשפה את זהות המפיץ

אלא שמבדיקה טכנולוגית ועובדתית מעמיקה של פרטי ההפצה התבררה תמונת מצב הפוכה לחלוטין. הגורם הרשום במערכות הדיוור כמי שרכש והפיץ את הודעות ה-SMS הללו הוא לא אחר מאשר דוברו האישי של יאיא שפר.

התכנון מאחורי המהלך המתוחכם, כך לפי ההערכות, היה לגרום למתפקדי המפלגה לחוש גועל ושאט נפש מקמפיין ההשחרה האגרסיבי כביכול שמנהל רונן צור נגד שפר, וכתוצאה מכך לייצר "בומרנג" פוליטי שיחזק את שפר על חשבונו של צור.

הן המועמד יאיא שפר והן דוברו האישי בחרו שלא להגיב לפניותינו בנושא.

המבחן של יאיר גולן

מעבר לפגיעה האתית, המהלך הזה מעמיד כעת במבחן קריטי ומיידי את יו"ר מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן. רק לפני שבועיים אישרה הנהלת המפלגה תקנון בחירות פנימי קשוח במיוחד. על פי סעיפי התקנון החדש, המפלגה רשאית להדיח משורותיה לאלתר כל מועמד או חבר מפלגה אשר יעשה שימוש בתעמולת כזב, דיסאינפורמציה או הכפשות במסגרת הקמפיין.