ההקלטות הסודיות של בכיר אגודת ישראל: "מי שלא לומד תורה, שיגייסו אותו"

שיפה בלעדית של חדשות 13 מציגה הערב (שלישי) פער חסר תקדים בין ההצהרות הפומביות של ההנהגה החרדית האנטי-ממסדית לבין העמדות האמיתיות שמובעות בחדרים הסגורים. בהקלטות סתר שהגיעו לידי המערכת, נשמע הרב משה ברזובסקי – מבכירי מפלגת אגודת ישראל וממובילי הקו הנוקשה ביותר נגד חוק הגיוס – כשהוא מציג עמדה פרגמטית ומפתיעה ותומך באופן עקרוני בגיוס צעירים חרדים שאינם לומדים.

"את בני הישיבות צריך לפטור, כל אלו שלומדים תורה", נשמע הרב ברזובסקי אומר בקולו בהקלטה, "אבל אלו שלא לומדים תורה, כל אלה שלא לומדים תורה – שיגייסו".

בציבור: "נשב בכלא, לא נעזוב את אלוקינו"

הדברים הללו זועקים לשמיים במיוחד לאור הרקורד הציבורי של ברזובסקי. הרב נחשב לאחת הדמויות המוכרות והטוטאליות באגודת ישראל, ומי שנוהג להלהיט את הרוחות בקרב הציבור החרדי. רק לאחרונה דחף לקיומה של "עצרת המיליון" נגד הגיוס, ובהפגנות ענק הוא נשמע אומר בקולו: "לא משנה כמה קשיים, כמה ייסורים, גם אם נצטרך לשבת בכלא – לא נעזוב את אלוקי אבותינו! אנחנו נישאר נאמנים לו עד טיפת דמנו האחרונה".

לברזובסקי יש אף היסטוריה של טלטול המערכת הפוליטית; עוד בשנת 2018 היה זה הוא שהוביל את ההקצנה בתוך יהדות התורה וגרר את הרבנים, בהם יעקב ליצמן, להתנגד באופן מוחלט לחוק הגיוס של אביגדור ליברמן – מהלך שהוביל בסופו של דבר לנפילת ממשלת נתניהו.

"לקחת את מסלול קודקוד כדוגמה"

אלא שמאחורי הקלעים, מתברר שהרב מבין היטב את תמונת המצב החברתית ואף משרטט מתווה חיובי לשילוב חרדים בצבא, תוך שהוא משבח מסלולים קיימים. "נפל דבר בישראל. לפני 25 שנים הקימו יחידות חרדיות", הוא מסביר בהקלטות הרשת. "מי שלומד – אנחנו רוצים בשבילו פטור. מי שלא לומד – אנחנו לא דורשים שיהיה לו פטור".

הרב אף מביא כדוגמה להצלחה את מסלול הטכנולוגיה הצבאי "קודקוד": "קח את 'קודקוד', 'קודקוד' זה לא חרדי, זה 70% חרדי. תראה איזה נהירה עצומה יש לשם. ברגע שהצבא מאפשר – יש נהירה חרדית, אתה לא צריך לעשות שום דבר".

עם זאת, ברזובסקי מציב תנאי ברור לגיוס המוני של צעירים חרדים, והוא הקמת גוף פיקוח חיצוני שיגן על אורח חייהם של המתגייסים מפני המערכת הצבאית: "אם יקימו גוף שיש לו סמכות מעל הצבא, שהגוף הזה ידאג לזה שהצבא לא יוכל להגיד ברגע שהוא יגייס 'הוא רכוש שלי' – לא! הוא שייך לסמכות העליונה".

התגובה: "הציטוטים מסולפים"

בסביבתו של הרב משה ברזובסקי דוחים את הפרסום ומסרו בתגובה: "הדברים הוצאו מהקשרם לחלוטין. בניגוד לנטען, לא מדובר בשיחה עם אדם פוליטי או ניסיון להוביל פשרה. מדובר בציטוטים מסולפים מתוך דברים שנאמרו במסגרת שיח פנימי בין אנשים, שעסק בכלל ביחס העוין של המערכת כלפי הציבור החרדי".