לאחר יותר משנה: נסגר התיק נגד יוצא "האח הגדול"

יותר משנה לאחר הטלטלה הציבורית שעוררה הפרשה, התיק הפלילי נגד כוכב הריאליטי ויוצא "האח הגדול", אברהם אקלום, נסגר באופן סופי על ידי הפרקליטות. התיק נפתח בעתו בעקבות תלונה שהגישה נגדו אשתו לשעבר, ספיר בורגיל, בחשד לעבירת מין חמורה.

כזכור, השניים הכירו מול המצלמות במהלך השתתפותם בתוכנית הריאליטי "האח הגדול", ניהלו מערכת יחסים מתוקשרת ואף נישאו, אך חודשים ספורים לאחר מכן נפרדו בקול תרועה רמה – פרידה שהובילה בהמשך להגשת התלונה במשטרה ולחקירה פלילית שהתנהלה בתקופה האחרונה. עו”ד שוש חיון, המייצגת את אקלום, מסרה בעקבות החלטת הפרקליטות: "מרגע קבלת הייצוג משרדנו עמל בנחישות ובעקביות, תוך פניות חוזרות ונשנות לפרקליטות, עמידה על חפותו, זכויותיו והצגת התמונה המלאה והאמיתית". עוד הוסיפה עורכת הדין: "אנו מברכים על ההחלטה הצודקת שהתקבלה, אשר שמה קץ לתקופה קשה בחייו של אברהם, ומקווים כי כעת יוכל לשקם את שמו הטוב וחייו".