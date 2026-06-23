ח"כ לשעבר ממפלגה ערבית נעצר בחשד חמור להסתה לטרור

חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה, המכהן כיו"ר ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, נעצר ונלקח לחקירה דחופה באזהרה. המעצר בוצע בחשד חמור לעבירות של הסתה לטרור, בעקבות דברים שנשא באירוע ציבורי.

שיבח מחבלים וקרא למאבק נגד המדינה

הרקע למעצר הרשמי הוא נאום פומבי שנשא חבר הכנסת לשעבר בשנת 2022. על פי חומרי החקירה של המשטרה, ברכה השמיע במהלך הנאום דברי שבח חריפים, אהדה והזדהות עמוקה עם מחבלים ועם ארגוני טרור, ואף קרא באופן מפורש לפתוח במאבק פעיל נגד מדינת ישראל. החקירה הפלילית נגד הבכיר נפתחה רק לאחר שהתקבלו כלל האישורים המשפטיים ההכרחיים מצד פרקליטות המדינה.

האירוע מעורר תהודה רבה בשל מעמדו הציבורי של ברכה, שנחשב לאחד המנהיגים הוותיקים והמשפיעים ביותר ברחוב הערבי, לאחר ששימש במשך שנים ארוכות כחבר כנסת מוביל מטעם מפלגת חד"ש וכיום עומד בראש הגוף המייצג הרשמי של המגזר.

השחרור: הרחקה מיידית למשך 30 יום

בתום חקירה ממושכת ומתוחה במשרדי המשטרה, הוחלט לשחרר את חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה, אך תחת תנאים מגבילים קשוחים ויוצאי דופן. בהחלטת השחרור נקבע כי ברכה יורחק לאלתר למשך 30 ימים רצופים מכל אזור יהודה ושומרון, והוא אולץ לחתום על ערבויות כספיות והתחייבויות גבוהות כדי לוודא שלא יפר את התנאים.

במערכת הביטחון מבהירים כי התיק בעניינו של חבר הכנסת לשעבר אינו סגור. החוקרים ממשיכים לעבד את חומרי המדיה והתיעוד מהנאום, וכלל הממצאים יועברו בימים הקרובים ישירות לפרקליטות, שתידרש לקבל החלטה מהירה לגבי הגשת כתב אישום חמור נגדו בגין עבירות ההסתה.