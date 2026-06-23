גוטליב סוערת: הזהירו אותי שינסו לחסל אותי

ערה פוליטית חסרת תקדים במפלגת השלטון: חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) פרסמה הערב פוסט תוקפני וחשוף במיוחד, שבו היא חושפת איומים קשים ואסטרטגיה מכוונת מאחורי הקלעים נגד מעמדה הפוליטי. בדבריה, הפנתה גוטליב אצבע מאשימה כלפי גורמים שונים וחשפה: "הזהירו אותי שינסו לחסל, לחדל ולהשחיר אותי לפני הפריימריז".

"ראו מה עשיתי לצמרת הרודפת אותנו"

למרות האזהרות הממוקדות שקיבלה, חברת הכנסת הבהירה כי היא אינה מתכוונת לסגת או לשנות את סגנונה הלוחמני. גוטליב הצהירה כי הדבר אינו נוגע בה כהוא זה, והוסיפה כי בוחרי הימין ראו היטב את מה שהיא עוללה לטענתה "לצמרת הרודפת אותנו בוועדת הכנסת" בעניין החסינות שלה, וזאת לדבריה כאשר עדיין אין לה שום סמכות ביצועית בפועל.

בדבריה הבהירה גוטליב כי שרשרת הסקרים האחרונים שפורסמו אינם משקפים את המציאות בשטח. חברת הכנסת הדגישה כי "אף סקר מדומה ומוזמן לא ישפיע עליהם" ועל ציבור הבוחרים, אשר מחכים ומצפים בכיליון עיניים לעשייתה הפרלמנטרית למען משילות ימנית בגאווה וללא מורא, ברגע שיוענקו לה סמכויות ביצועיות נרחבות.

"אנשים ימניים נשארים בליכוד בזכותי"

בהמשך הפוסט, גוטליב לקחה קרדיט נרחב על השארת קהל המצביעים האידיאולוגי בתוך מפלגת השלטון. חברת הכנסת קבעה בנחרצות כי אנשים ימניים רבים נשארים בליכוד בזכותה, וכי ככל שהיא תמוקם במקום גבוה יותר ברשימת הליכוד לכנסת, הדבר יסחוף המונים נוספים שהתייאשו מהמפלגה ויחזיר אותם אל הקלפיות.

היא הוסיפה ואמרה כי מעולם לא נתקלה באיש ליכוד שלא הביע תמיכה גורפת בעשייתה עבור חיזוק מחנה הימין, ושלחה עקיצה חריפה לחבריה לספסלים בכנסת: "אם איזה קנאי חושב שציבור הבוחרים מנומנם ולא חכם, כדאי לו לחשוב שוב". לדבריה, הציבור חכם ונבון, מחובר למורשת ונחלת אבותינו, והוא זה שיקבע את הרכב הרשימה.

החידה הדרמטית של גוטליב: "זו מפלגת ימין"

לקראת סיום דבריה, בחרה חברת הכנסת במילותיו של בזאב ז'בוטינסקי, מייסד התנועה: "אני מקדיש את חיי לתחיית המדינה העברית ברוב תושבים עבריים על שתי גדות הירדן קדמה וימה".

חברת הכנסת סיכמה את המסר האידיאולוגי שלה והבהירה כי זוהי משנתה הרשמית של מפלגת הליכוד, אותה הגדירה כ"מפלגת ימין, לא מפלגת מרכז". היא ציינה כי כתבה את הדברים האלו כמענה ישיר לאלפי הודעות התמיכה שקיבלה ביומיים האחרונים, וחתמה בפסוק: "כה יהא ה' בעזרי ובעזרינו, הבוטח בה' חסד יסובבנו".