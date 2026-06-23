850 יום להיעדרותה: משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

המטה להחזרת היימנוט קסאו ומשפחתה מודיעים על קיומה של צעדה ועצרת המונים שתתקיים מחר (רביעי, 24.06) בתל אביב, לציון 850 ימים מאז היעלמותה המסתורית. הצעדה, שמאורגנת בשיתוף הציבור הרחב, נועדה להחזיר את המודעות להיימנוט בת ה-9 שנראתה לאחרונה במרכז הקליטה בצפת בפברואר 2024.

במטה מדגישים כי למרות העומסים הכבדים הצפויים בכבישי גוש דן, הציבור בישראל אינו יכול ואסור לו להשלים עם היעלמותה של ילדה צעירה ללא קבלת תשובות ברורות מהרשויות, וקוראים להמונים להגיע ולתמוך במשפחה. לוח הזמנים של הצעדה והעצרת (רביעי, 24.06): 18:00: התכנסות בתחנת רכבת סבידור מרכז בתל אביב.

התכנסות בתחנת רכבת סבידור מרכז בתל אביב. 18:30: יציאת הצעדה לכיוון כיכר החטופים.

יציאת הצעדה לכיוון כיכר החטופים. 19:10: הצהרה מיוחדת לתקשורת ותחילת העצרת בכיכר החטופים.

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אחותה של היימנוט: "אי אפשר לדחות את זה יותר"

ירוס קסאו, אחותה הגדולה של היימנוט, שיתפה הבוקר בתחושות הקשות ובדילמות שליוו את ארגון האירוע: "הצעדה והעצרת תוכננו להערך כבר לפני שבועיים והן נדחו למחר בגלל איראן. הבוקר התלבטנו אם לדחות שוב בגלל ההפגנה הגדולה ואמרנו לעצמנו שאי אפשר לדחות את זה, פשוט לא, כי כבר דחינו ואין לזה סוף".

"אני מקווה שהקהילה, העם שלנו, יבינו מה המשפחה עוברת", הוסיפה ירוס בכאב. "אנחנו משפחה שעלתה לארץ לפני חמש שנים, ושנתיים אחרי זה היימנוט נחטפה. המשפחה לא מצליחה להבין מה היא עוד צריכה לעשות כדי שישמעו אותנו, שיראו אותנו, שיחוו איתנו את הכאב שאנחנו חווים. זה ייתן לנו המון כוח אם אנשים יגיעו למרות הכל לתמוך בנו".

רשימת הדוברים בעצרת

בעצרת צפויים לשאת דברים בני המשפחה לצד פעילי ציבור ובני משפחות חטופים וחללים, המבקשים לחבר בין המאבקים להשבת כלל הבנים והבנות:

טספאיי קסאו: אביה של היימנוט, שיישא דברים בשפה האמהרית.

אביחי ברודץ: שאשתו הגר וילדיו עופרי, יובל ואוריה נחטפו בשבעה באוקטובר, יתרגם את דברי האב.

ירוס (ירוסלם) קסאו: אחותה הגדולה של היימנוט.

טיטי איינאו: דוגמנית ואשת תקשורת, ממובילות המאבק והתמיכה במשפחה.

איילת גולדין: אחותו של סגן הדר גולדין ז"ל, שנפל במבצע צוק איתן והושב לקבורה בישראל בנובמבר 2025.

בת שבע יהלומי: אימו של איתן שנחטף לעזה ואשתו של אוהד ז"ל שנרצח בשבי.

עו"ד דרור מתתיהו: המלווה את המשפחה ומייעץ משפטית למטה.

דניאל מהרט: ממובילי המאבק להשבתה של היימנוט.