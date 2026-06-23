אחרי 3.5 שנים ללא איוש: חוטובלי מינתה מנהל למטה ההסברה הלאומי

מטה ההסברה הלאומי יוצא לדרך חדשה: ראש מערך ההסברה הלאומי, ציפי חוטובלי, הודיעה היום (ג') על מינויו של נעם שפירא לתפקיד מנהל מטה ההסברה הלאומי. המינוי יוצא אל הפועל לאחר שוועדת בוחנים אישרה פה אחד את בחירתו של שפירא לתפקיד.

מדובר במינוי דרמטי למערך, שכן התפקיד הרשמי של מנהל מטה ההסברה הלאומי לא היה מאויש באופן קבוע במשך כ-3.5 שנים, והתנהל תחת ואקום ממושך דווקא באחת התקופות המאתגרות ביותר שידעה חזית ההסברה הישראלית.

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מבוגר סיירת מטכ"ל ועד לחזית ההסברה במלחמה

שפירא (44), נשוי ואב לחמישה, מתגורר בקיבוץ מירב. הוא מביא עימו רקע ביטחוני וניהולי עשיר: כסא"ל במילואים ובוגר סיירת מטכ"ל, הוא ביצע לאורך השנים שורה של תפקידי ניהול ופיקוד מגוונים.

בשנים האחרונות, וביתר שאת במהלך "מלחמת התקומה", עסק שפירא באופן אינטנסיבי בחיזוק חזית ההסברה והתודעה בזירות השונות. במסגרת זו, הוביל שלל מאמצים תחת אגף המבצעים שנועדו להסברה בינלאומית, רתימת שותפויות אסטרטגיות לטובת ישראל, וביסוס חופש הפעולה המבצעי של צה"ל בעולם.

חוטובלי: "יכולת ניהול והבנת עומק"

ראש מערך ההסברה הלאומי, ציפי חוטובלי, בירכה על המינוי המקצועי ואמרה: "נעם מביא עימו יכולת ניהול, חשיבה אסטרטגית והבנת עומק בעולמות ההסברה לאחר שנים ארוכות בצה"ל. תפקיד מנהל מטה ההסברה הוא תפקיד מפתח במערך ואני בטוחה שיחד נוכל לפעול למען חיזוק מדינת ישראל אל מול האתגרים הניצבים בפנינו".

כעת, עם כניסתו לתפקיד לאחר שנות הנתק הארוכות שבהן המשרה לא הייתה מאוישת, שפירא יידרש להיכנס ברוח סערה לניהול המערכת, לסנכרן בין גופי ההסברה השונים, ולבנות אסטרטגיית הסברה ארוכת טווח שתשרת את האינטרסים של מדינת ישראל בזירה הבינלאומית.