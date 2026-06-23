פורטוגל מובילה 3:0 על אוזבקיסטן, רונאלדו רשם שיא היסטורי חדש

קצב משוגע ודרמת ענק בשלב הבתים של מונדיאל 2026. נבחרת פורטוגל, שפתחה את המפגש מול אוזבקיסטן בסערה, כבר הרגישה את היריבה נושפת בעורפה, אך תפנית חדה בעלילה שינתה לחלוטין את תמונת המצב בתוך דקות ספורות.

כזכור, הדקות הראשונות היו שייכות כולן לפורטוגלים. כבר בדקה ה-6, כריסטיאנו רונאלדו מצא את הרשת והעלה את נבחרתו ליתרון מוקדם. השער הזה קבע היסטוריה עולמית חסרת תקדים, כשהפך את הפנומן לשחקן הראשון אי פעם שמבקיע בשישה טורנירי מונדיאל שונים. בדקה ה-17, הלחץ הפורטוגלי נשא פרי פעם נוספת כאשר נונו מנדש הכפיל את התוצאה ל-0:2.

אלא שהאוזבקים לא נשברו מהפתיחה הדורסנית. בדקה ה-29 הגיע מה שנראה כמו המענה של אוזבקיסטן, כאשר עזיז גאנייב ניצל פרצה בהגנה והכניע את השוער. אלא שחגיגות הקאמבק היו מוקדמות מדי: לאחר בדיקה, השער האוזבקי נפסל והותיר את התוצאה על כנה.

ההלם בשורות האוזבקים עלה להם ביוקר, והעונש הפורטוגלי הגיע במהירות הבזק. בדקה ה-39, כריסטיאנו רונאלדו ניצל את המומנטום, השלים צמד אישי ענק ונעץ את השלישי של נבחרתו, שקובע 0:3 מוחץ ומקרב את פורטוגל לניצחון יקר עוד לפני השריקה למחצית.