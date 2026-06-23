ראש השב"כ הנחה לבטל את אירועי חודש הגאווה בארגון

ראש שירות הביטחון הכללי לא יקיים השנה אירועים או פעילויות במסגרת חודש הגאווה – כך נחשף הערב (שלישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח, ראש השב"כ דוד זיני הנחה לבטל הרצאה מתוכננת שעבורה כבר החלו היערכויות בארגון, ואף הורה שלא לאשר שורה של בקשות לעשות שימוש בסמלים או במערכות הטכנולוגיות של השירות לצורך העברת תכנים בנושא. בין הבקשות שסורבו, על פי הדיווח, היו הצבת באנרים ושומרי מסך במחשבי הארגון, תליית דגלים באולמות האירועים, הנפקת מדבקות ייעודיות ושימוש במערכות התפוצה הפנימיות. בנוסף, ניתנה הנחיה לאגף משאבי האנוש להעביר את כל התקציב שיועד לנושא זה אל התקציב המבצעי והכללי של הארגון.

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גורמים המעורים באופי הפעילות של מנגנוני הביטחון מסבירים כי מדובר בהחלטה מקצועית שנועדה להחזיר את הארגון להתמקד אך ורק במשימותיו המקוריות. לפי גישה זו, בעת הנוכחית – שבה המערכת המבצעית נתונה תחת עומס חסר תקדים ואתגרים ביטחוניים מורכבים – אין מקום לעיסוק באג'נדות חברתיות או בנושאים שאינם נוגעים ישירות לסיכול טרור והגנת המדינה.

עוד מציינים גורמים המצדדים במהלך, כי בארגון חשאי וממלכתי, המדד היחיד להערכת עובדים ומפקדים צריך להיות מקצועיותם ותרומתם לביטחון, בעוד שענייניהם האישיים או השקפותיהם צריכים להישאר מחוץ לכותלי המערכת הרשמית כדי למנוע הסחות דעת פנימיות.

משירות הביטחון הכללי לא נמסרה תגובה רשמית לידיעה.